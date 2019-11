Seunghee del grupo Oh My Girl revela que se droga

El último programa de “Follow Me 12” de la cadena FashionN, causó gran consternación con la revelación realizada por Seunghee, del grupo femenino de K-pop, Oh My Girl, al aceptar que no puede dejar el consumo de pastillas.

Durante el show –emitido el 20 de noviembre- la idol de 23 años compartía parte de sus secretos para seguirle el ritmo a la apretada agenda de trabajo de su agrupación, sin descuidar su alimentación.

A la pregunta sobre los artículos claves para sus viajes al extranjero, Seung He –quien también es conocida como ‘Morning Angel’ por su fandom ‘Miracle’- expresó que no podían faltar en su equipaje medias de compresión y pastillas de suplementos alimenticios.

“Tengo que tomar 40 píldoras al día”, expresó de forma inocente ante la sorpresa de los conductores, alegando que a veces no tenía tiempo para descansar y comer a tiempo, por lo que dependía de suplementos nutricionales para mantener su cuerpo.

“Follow Me 12” presentó un informe previo sobre la cantante y sus actividades dentro del grupo K-pop.

La revelación ha despertado la preocupación de la mayoría de sus fanáticos, quienes inundaron las principales portales y redes sociales asiáticas pidiéndole que pare con esa adicción.

“Seung He, no comas tantas medicinas, tus riñones no aguantarán", “Es una droga. Debes comer bien y dormir bien", "Los artistas ganan mucho dinero, a costa de su salud”, son algunos de los comentarios recogidos por el portal Korea Star Daily.

En el set de “Follow Me 12”, Seunghee hablo de forma despreocupada sobre el consumo de pastillas.

No obstante, la cantante mostró una actitud despreocupada y hasta intentó justificar el excesivo consumo indicando que desde pequeña su sueño fue convertirse en una estrella Kpop.

“Para cumplir mi sueño de ser cantante, comencé a la edad de 12 años, y me llevó entre 8 y 9 años. Estoy agradecida cada vez que me paro en el escenario y estoy intentando mejor pensar en cómo pagar a todas las personas que nos animan”, finalizó.