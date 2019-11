Artistas de SM Entertainment cantan juntos para UNICEF

SM Entertainment ha lanzado la “This is Your Day (for every child, UNICEF)”, también conocida como “Este es tu día (para cada niño, UNICEF)”, la canción inicial de ‘STATION X 4 LOVEs for Winter’.

‘LOVEs for Winter’ es el primer trabajo de STATION X, la renovada ESTACIÓN con la que SM busca realizar colaboraciones específicas. En este caso, con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Imagen promocional del proyecto de SM y UNICEF.

Esta balada pop, escrita por Yoo Young Jin, busca transmitir el mensaje de esperanza y fe en que todos los niños puedan alcanzar la felicidad.

El tema fue lanzado el “Día universal del Niño”, el 20 de noviembre a las 6 p.m. KST., y cuenta con las voces de Suho de EXO, Wendy de Red Velvet, Doyoung de NCT, Taemin de SHINee, Sunny de Girls’ Generation, BoA, J-Min y Siwon de Super Junior.

Los artistas Kpop mencionados han decido colaborar sin pago y destinar todas las ganancias de la canción a la fundación “SMile for U”, el programa conjunto de SM y UNICEF que brinda educación musical a niños y adolescentes en Vietnam, así como a niños con discapacidad.

Además de “This is Your Day”, 4 LOVEs for Winter contará con otros temas que serán liberados en los próximos días: "Forever”, “White Winter” y “Coming Home”. Esta última será interpretada por NCT U.

Cabe resaltar que el proyecto fue ideado por Siwon, quien recientemente ha sido nombrado embajador de UNICEF Asia Oriental y Pacífico.