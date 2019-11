HyunA y DAWN hablan de la rivalidad que existe dentro de su relación

La última edición de la revista Grazia Korea trae en portada a una de las parejas más famosas del K-pop, HyunA y DAWN. Ambas estrellas han adelantado en sus respectivas cuentas de Instagram imágenes de la editorial fotografía realizada.

Asimismo, la edición de diciembre de Grazia Korea trae una reveladora entrevista en la que cuestionan su futuro en el Kpop, así como sus planes más inmediatos para cerrar el 2019.

Hyuna y Dawn en la portada de diciembre de Grazia Korea.

HyunA y DAWN: Novios y rivales

En 2018, cuando se hizo pública la relación que mantenían se especuló con el declive de sus carreras en la música. No obstante, tras un exitoso comeback con “Flower Shower” y “Money”, no son pocos los seguidores que piden una colaboración. Consultada sobre ello, HyunA resaltó una razón para que esto no se produzca.

"Nuestros gustos y preferencias musicales son muy diferentes, así que hago todo lo posible para ser respetuosa y consciente de eso. Por supuesto, también existe la sensación de rivalidad entre nosotros dos".

El número de diciembre de Grazia Corea celebra el amor, y han encontrado las musas adecuadas para su concepto: la pareja de poder HyunA y DAWN.

DAWN busca encontrar un sentido musical que lo identifique ante sus seguidores, que aún lo relación por su paso en el grupo K-pop PENTAGON.

"Quiero establecer mi propio color, y busco lograrlo con mis propias fortalezas […] Es agradable poder mejorar".

El tema de la sesión fue "Fiesta de graduación" y la pareja, por supuesto, aportó su estilo único y peculiar en cada uno de sus conjuntos, como trajes de cuero estilo Rock n 'Roll.

Finalmente, HyunA parece recuperar el tiempo que perdió tras su estrepitosa salida de su agencia Cube Entertainment, tras la revelación de su romance con DAWN, para después de varios meses firmar con el sello discográfico de PSY, P Nation.

"Quiero seguir trabajando incluso a través de los premios de fin de año […] Quiero actuar mucho hasta el punto en que diga, ‘Oh, ¿ya es el 1 de enero?’”.