Goo Hye Sun y Ahn Jae Hyun causan tensión entre sus fans

La historia de amor y desamor de Goo Hye Sun y Ahn Jae Hyun sigue acaparando la atención de sus seguidores, en especial cuando la recordada “Jandi” del dorama “Boys over flowers” acaba de hacer una nueva actualización en Instagram, que para muchos seguidores les resulta ‘espeluznante’ y extraña.

El 18 de noviembre, la actriz publicó tres nuevas imágenes en su perfil, dos de ellos son selfies y el tercero un texto de su nuevo proyecto, recordando que Goo Hye Sun además de actriz también se ha desempeñado como directora y escritora publicando meses atrás su libro de ensayos “I Am Your Pet”.

Las fotos de su rostro resultan similares a las que ya viene publicado desde hace meses. No obstante, algunos usuarios se mostraron perturbados porque la actriz aparece sonriente en una y luego seria y con una expresión ‘siniestra’ en la otra.

Goo Hye Sun publicó esta fotografía en Instagram el 18 de noviembre del 2019.

“Ella se ve bastante espeluznante para mí. Objetivamente, todas sus características y su piel son bonitas, pero sus ojos son tan desalmados”, escribió un usuario, siendo secundado por otro que apunto que sus ojos se veían vacíos.

Goo Hye Sun publicó esta fotografía en Instagram el 18 de noviembre del 2019.

“Su piel es muy clara y obviamente es bonita, pero como has dicho, sus ojos no tienen alma. Como si no hubiera emociones o sentimientos allí”.

Usuarios en redes sociales reaccionan a los selfies publicados por Goo Hye Sun.

Ahn Jae Hyun genera expectativas

Por otro lado, la cadena MBC confirmó el 19 de noviembre que el exesposo de la actriz participará en la conferencia de prensa del dorama “People with Flaws”, junto a su coprotagonista Oh Yeon Seo.

Esta significaría la primera aparición ante la prensa de Ahn Jae Hyun tras el escándalo que significó su separación de Goo Hye Sun, con quien inicio una relación después de protagonizar el kdrama romántico de fantasía “Blood”, en 2015.

Ahn Jae Hyun y Gu Hye Sun hicieron una conexión por primera vez en el dorama médico de fantasía de KBS2TV “Blood”.

La confirmación del actor coreano en el evento del próximo 27 de noviembre, resulta significativo porque se espera que además de hablar sobre su personaje, se pronuncie sobre su polémico divorcio, que también involucró a su compañera Oh Yeon Seo, a quien Goo Hye Sun apuntó como la mujer que se habría interpuesto en su matrimonio. Estas acusaciones no fueron pasadas por alto y la aludida amenazó con una demanda legal, si se seguía utilizando su nombre para generar comentarios malintencionados.

Goo Hye Sun acusó a su esposo de serle infiel con su coprotagonista en “Love With Flaws”, Oh Yeon Seo

Goo Hye Sun confiesa que Ahn Jae Hyun ya no siente nada por ella

En una entrevista que tuvo Goo Hye Sun con la revista ‘Women’s Sense’ aseguró que su expareja ya no tiene sentimiento por ella:

Goo Hye Sun y Ahn Jae Hyun

“Ahn Jae Hyun me dijo que dejó de sentirse atraído por mí. Después de ese día, comenzó a hablar sobre el divorcio”, aseguró la actriz.