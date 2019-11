Fans de NCT Dream viralizan pedido en redes sociales para evitar separación del grupo

NCTzen, las fans de NCT, están viralizando una campaña en redes sociales para que la agencia SM Entertainment cambie el concepto de rotación de la subunidad NCT Dream.

El grupo con los integrantes más jóvenes de NCT celebró su primer concierto en solitario, “The Dream Show”, los días 15, 16 y 17 de noviembre en el Jang-Chung Arena en Seúl, Corea del Sur.

NCT Dream lloró durante su último concierto debido a la pronta graduación de sus integrantes mayores.

Casi al finalizar la última fecha de su espectáculo, Haechan mencionó la próxima graduación de 4 de los 6 integrantes de la agrupación: Jaemin, Renjun, Jeno y él mismo, quienes comenzaron a llorar junto con las apenadas fans.

Sin embargo, quien causó mayor tristeza y preocupación fue el maknae de los dreamies, Jisung, quien ni siquiera pudo mantenerse de pie en el escenario.

A raíz de esto, miles de NCTzen han comenzado a usar el hashtag # NCTDREAMFIXEDUNIT (“NTC Dream Unidad Fija”) pidiendo a la agencia representante de NCT que elimine el concepto de rotación de la subunidad para que los integrantes que ya alcanzaron la mayoría de edad puedan quedarse en la agrupación junto a los menores Chenle y Jisung.

Debido a este sistema, NCT Dream ya perdió a su líder Mark Lee, quien tuvo que graduarse a finales del 2018 porque ya había cumplido la mayoría de edad.

NCT Dream debutó en 2016 con 7 integrantes. En 2018 el líder Mark Lee tuvo que dejar la agrupación porque ya había cumplido la mayoría de edad.

La agencia no se ha pronunciado sobre el futuro de la agrupación, ni lo que pasaría con Jeno y Jaemin, quienes no han debutado en otra subnidad, lo que tiene bastante molestas y preocupadas a todas sus seguidoras. Por otro lado, Haechan ya pertenece a NCT 127 y el integrante chino Renjun estaría próximo a debutar en WayV.

NCT Dream es considerada la “subunidad superior” de NCT. En su etapa debut captaron mucha atención por su concepto, el cual producía mucha ternura entre sus seguidoras. A pesar de esta imagen dulce que proyectan los cantantes más jóvenes de la SM, sus presentaciones son espectaculares y siempre muestran coreografías poderosas y mucha fuerza vocal.

Entre algunos de sus logros están el haber sido la primera subunidad del grupo en ocupar el primer lugar en show musical con su tema “My first and last”, superando a sus compañeros mayores de NCT 127; ser el único grupo de Kpop que entró a la lista de los “25 adolescentes más influyentes del 2018” de TIME y al “21 under 21” de Billboard para ese mismo año y ocupar el puesto 5 en la lista mundial de álbumes de esa misma lista y liderar iTunes en más de 15 países con su mini álbum “We Go Up”.