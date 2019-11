Dara, ex 2NE1, revela que se siente atraída por Oh Jong Hyuk de Click B

La última emisión del programa ‘Video Star’ de MBC causó gran revuelo cuando la actriz y cantante Dara confesó sus sentimientos hacia Oh Jong Hyuk, miembro del grupo K-pop Click B.

El show emitido el 19 de noviembre, presentaba el segmento “Original Flower Band Band, Click B Return’s Special”, con todos sus integrantes (Kim Tae Hyeong, Woo Yeon Seok, Oh Jong Hyuk, Kim Sang Hyuk, Yoo Ho Seok, Noh Min Hyuk y Ha Hyun Gon), para hablar del esperado comeback del grupo.

La revelación de Sandara Park se produjo durante el programa Video Star’ de MBC.

Sandara Park estaba entre el panel de invitados y aprovechó el momento para confesarse como una gran ‘Nizi’ (nombre que reciben las seguidoras de Click B). Ante ello, los presentadores la presionaron para que elija con quien tomarse una fotografía.

En ese momento, Dara confesó que desde muy joven se sentía atraída por Oh Jong Hyuk (quien es tan solo un año mayor, él tiene 36 y ella 35).

“Durante mis años más jóvenes, pensé en cómo me gustaría salir con esta oppa”, expresó la actriz.

Más adelante, habló sobre cómo se puso nerviosa cuando tuvieron que interpretar juntos una escena en la película de romance y suspenso del 2018, “Cheese in the Trap”, protagonizada por Park Hae Jin y Oh Yeon Seo.

"Hubo una escena en la que tuve que darle una palmada en la mejilla y temí que doliera demasiado, así que no lo hice correctamente", señaló.

La revelación de la ex integrante de 2NE1 tomó de sorpresa a Oh Jong Hyuk, quien sonreía nervioso y aunque no se tomaron una foto juntos y hizo photobomb en una foto de ella con otro integrante de Click B.