BLACKPINK: Jisoo envia mensaje de empoderamiento femenino

Jisso, vocalista del grupo BLACKPINK, envió un mensaje sincero e inspirador para sus seguidoras a través de una extensa entrevista brindada a la revista Elle Korea.

‘JiChu’ como también es conocida la cantante aparece en la portada de la edición de diciembre de la mencionada publicación. En las páginas internas reflexiona sobre cómo ha ido evolucionando su confianza en sí misma mientras se posicionaba como una estrella K-pop, con reconocimiento internacional.

Jisoo adorno la portada de la edición de diciembre de Elle de la revista de moda Elle.

“Cuando miro hacia atrás en el tiempo que pasó, me hace pensar: ‘En realidad soy una persona bastante fuerte’”, indica para luego señalar lo importante que resulta para ella poder valerse por sí misma.

“Incluso cuando estaba pasando por tiempos difíciles, nunca pensé en confiar en los demás. Si es posible, siempre traté de preocuparme por mis problemas por mi cuenta y resolverlos yo mismo”.

En palabras de la cantante y modelo de 24 años, las dificultades que enfrentó la ayudaron a ser más fuerte, resaltando que no busca brindar una imagen de mártir, sino por el contrario quiere ser una figura positiva y sonriente.

“No me gusta mucho hablar de mis luchas. Cuando otras personas piensan en mí, quiero que siempre estén sonriendo”.

Jisoo de BLACKPINK participó de una entrevista y sesión de fotos para la revista Elle Korea.

Tras estas reflexiones, Jisoo se dirigió a sus seguidores, conocidos como BLINK, brindándoles un consejo sobre aquellas figuras y celebridades que toman como ejemplo.

"Quiero decirles que intenten pensar en su futuro como sus modelos a seguir. En lugar de perseguir a alguien más, espero que sigan con confianza sus propios caminos mientras miran hacia el mañana de sus sueños".

Jisoo de BLACKPINK: "Me gustaría que todos encuentren sus propios modelos a seguir dentro de sí mismos".

Para finalizar, Kim Ji Soo confesó que ella también siguió a modelos de conducta equivocados y que la hicieron perder el rumbo durante un tiempo.

“Yo mismo he intentado seguir a las personas que me rodean, y me he perdido mientras deambulaba de un lugar a otro, pero terminé sintiendo el vacío en lugar de una sensación de logro. Me gustaría que todos encuentren sus propios modelos a seguir dentro de sí mismos”.