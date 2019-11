Amber Liu se disculpa tras generar indignación por presunto comentario racista

Amber Liu, ex integrante del grupo Kpop F(x), pidió disculpas tras generar una ola de rechazo en las redes sociales por un comentario presuntamente racista que realizó en un video reciente de YouTube.

La cantante de 26 años participó en un reciente video del canal de YouTube JustKiddingNews y compartió lo que pensaba sobre un clip en el que se observa a un policía agrediendo a un joven que comía un sándwich en una estación del metro de Estados Unidos.

“Se lo merecía, creo que se lo merecía porque es muy irrespetuoso y no tienes que actuar así con un oficial de policía. Un oficial de policía sigue siendo un oficial de policía. Aún debes mostrar algún tipo de respeto. Conoce sus derechos, pero muestra algún tipo de respeto”, se refirió la cantante sobre este hecho.

Ante su respuesta, uno de los presentadores señaló que ese es un tema muy sensible ya que culturalmente ellos no pueden entender la interacción de los policías con la comunidad afroamericana, haciendo una clara referencia al racismo imperante en los Estados Unidos hacia esa comunidad.

Si bien la cantante no se refirió de manera discriminatoria sobre sobre el asunto, su comentario generó tanta indignación en los internautas que muchos la han acusado de racista, ignorante y otros han señalado que dejarán de apoyarla.

“Ella creció como el infierno y en una industria donde la gente no es respetada a diario, pero no puede simpatizar con los negros y nuestras luchas. Debería haberlo sabido mejor que hablar sobre otros asuntos”, “El hecho de que ella dijo algo así como que sabe por lo que pasan los negros. La Srta. Amber debería haberse sentado allí y comer su comida...” y “Odio ver a las personas que no son negras sentarse juntas y discutir temas negros SABIENDO que no saben nada. Ustedes no viven como nosotros. Deja de hablar como lo entiendes”, fueron algunas de la opiniones de los indignados usuarios en las redes sociales.

Ante esta situación, Amber publicó una disculpa en su cuenta oficial de Twitter.

Amber se disculpa en su cuenta de Twitter.

Esta es la traducción de su publicación:

"Lo siento mucho. Vi un video clip, hice un comentario directo e ignorante, y realmente lo arruiné. Fue mi culpa por no estar más al tanto como el racismo sistemático en los Estados Unidos ha continuado y empeorado mientras pasé los 10 último años en el extranjero. Yo en un 100% no tolero el racismo y la discriminación. Me enoja que él haya sido señalado debido al color de su piel. Es completamente injusto y lo lamento mucho por no ver la situación completa y hacer un juicio rápido. Lo siento mucho por haberlos lastimado, chicos.

Siempre he apoyado la igualdad, siempre he apoyado el amor, creo en #BlackLivesMatter, y lamento mucho que yo haya afectado a tantas personas debido a mi ignorancia y continuaré educándome sobre este tema".