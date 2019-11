Kim Kyu Jong de SS501 confirma que rompió con su novia

Kim Kyu Jong, vocalista del grupo Kpop SS501, se encuentra nuevamente soltero, luego de confirmarse que terminó su relación con su novia de nacionalidad japonesa.

La noticia fue confirmada por CI Entertainment, agencia que representa al cantante y actor, a través de un escueto comunicado publicado el 17 de noviembre.

Kim Kyu Jong había publicado varias fotografías junto a una chica, pero tras la polémica se vio obligado a borrarlas.

“Es correcto que Kim Kyu Jong rompió con su novia japonesa”. No obstante, no especificó la fecha exacta de la ruptura.

La relación que mantuvo el idol K-pop resultó controversial desde que se hizo pública en julio del 2019, cuando el artista publicó en su cuenta de Instagram varias fotografías junto a su pareja en Japón.

Esto provocó diversas reacciones entre su fandom. Algunos lo criticaron por la forma tan infantil en la que se comportaba en las fotografías, cuestionando que a su edad (32 años) se presente de forma tan ‘cursi’.

Kim Kyu Jong y su novia utilizando una yukata, una vestimenta tradicional utilizada en los baños termales de Japón.

Casi inmediatamente Kim Kyu Jong eliminó las imágenes (que ya se habían viralizado en redes sociales) y publicó una disculpa dirigida a sus seguidores: ‘Perdón por incomodar a muchas personas. En el futuro, mostraré actividades más maduras y discretas en todo'’.

Tras ello, mantuvo un perfil bajo haciendo referencia nuevamente a su relación en octubre pasado durante una entrevista sobre su nuevo proyecto, la obra teatral “Round Trip”, basada en la novela del mismo nombre del famoso escritor Minato Kana.

Kim Kyu Jong en la obra de teatro “Round Trip”. Octubre 2019.

“Me hicieron muchas preguntas sobre mi novia mientras estaba en el escenario, pero dije que no iba a influir en el trabajo", declaró en referencia a la posibilidad de que descuide los ensayos para visitar a su pareja a su país natal. El actor aseguró que eso no pasaría porque ella (quien no es una celebridad) vivía en Corea del Sur.

“Estoy actuando con más cuidado”, dijo en aquel entonces actor coreano.