Dorama “The Heirs” de Lee Min Ho y Park Shin Hye ahora disponible en Netflix

¡El dorama “The Heirs“ (Los Herederos" para Latinoamérica) ha sido subido a Netflix!

Los doramaniácos de Latinoamérica ahora podrán disfrutar de una de sus series preferidas, “The Heirs”, ya que el 15 de noviembre Netflix subió a su plataforma el contenido completo y subtitulado en español de este popular dorama.

Si ya viste“The Heirs”, ahora podrás volverlo a disfrutar una y otra vez en Netflix. Y si aún no tuviste la oportunidad, aquí te contamos lo que necesitas saber de uno de los trabajos más aclamados de los geniales actores Lee Min Ho y Park Shin Hye.

Reparto de lujo conformado por Lee Min Ho, Park Shin Hye, Kim Woo Bin, Kim Ji Won, Krystal Jung y Park Hyung Sik.

Sinopsis

La historia gira en torno a un grupo de jóvenes estudiantes de la élite privilegiada, quienes son los herederos de importantes empresas de Corea del sur. Kim Tan, heredero de Grupo Jeguk, es enviado por su hermano (quien quiere usurparle su título de heredero) a Estados Unidos para estudiar. Una vez ahí, conoce a Cha Eun Sang (Park Shin Hye), una chica de clase baja que ha viajado a buscar a su hermana. Kim Tan se siente atraído por Eun Sang, sin saber que es la hija de la ama de llaves de su familia. Además, Kim Tan se encuentra comprometido con Rachel Yoo (Kim Ji Won), la hermana de Choi Young Do (Kim Woo Bin), heredero de la empresa hotelera Zeus. Young Do odia a Kim Tan y para fastidiarle intentará hacerle la vida imposible a Eun Sang, sin tener en cuenta que acabaría enamorándose de ella.

Reparto

“The Heirs”, además de contarnos una historia completamente entretenida, cuenta con un reparto de lujo: actores jóvenes y consagrados de los doramas y dos cantantes de Kpop que tienen un futuro prometedor en el mundo de la actuación:

Lee Minho como Kim Tan

El actor de 32 años nos tiene acostumbrados a trabajos de primera calidad, como su representación de Gu Jun Pyo para el mundialmente famoso dorama “Boys Over Flowers”.

Park Shin Hye como Cha Eun Sang

La hermosa Park Shin Hye, de 29 años, es una de las actrices más solicitadas en los doramas. Algunas de sus interpretaciones más famosas las encuentras en los personajes Han Jung Suh (adolescente) en “Stairway to Heaven" (Escalera al cielo), ” Go Mi Nam de “You’re Beautiful” y Go Dok Mi en “Flower Boy Next Door".

Lee Min Ho y Park Shin Hye protagonizan "The Heirs".

Kim Woo Bin como Choi Youn Do

El querido actor de 30 años, Kim Woo Bin, quien actualmente se encuentra luchando contra el cáncer, nos ha regalado geniales interpretaciones en sus trabajos como Roy en “Cupid Factory”, el “Rey de las Citas” en “Love Cell” y el recordado Shin Joon Young de “Uncontrollably Fond”.

Kim Woo Bin interpreta a Choi Young Do, el antagonista.

Kim Ji Won como Rachel Yoo

Esta joven actriz y modelo ha interpretado personaje como Seol Ha Na para “To the Beautiful You” y la Teniente Primera Cirujana Yoon Myung Joo para “Descendants of the Sun”.

Krystal Jung como Lee Bo Na

La joven cantante de 25 años, integrante del grupo Kpop F(x), nos regala uno de sus primeros papeles renombrados para la televisión coreana. En este dorama, Krystal intepreta a Lee Bo Na, una alumna malcriada, pero de buen corazón, quien es heredera de Mega Entertainment.

Park Hyung Sik como Jo Myung Soo

El cantante y actor Park Hyun Sik, integrante de ZE:A, interpreta al heredero de la firma de abogados Seungri.

Jun Chang Woo como Kim Tan (joven)

El maknae del grupo iKON, de tan sólo 21 años, ha tenido la oportunidad de interpretar la versión adolescente de Lee Min Ho en dos oportunidades: en “The Heirs” y en el dorama “Boys Over Flowers”.

Produción

El dorama pertenece al género romance, y comedia escolar. Fue escrito por Kim Euk-Soo y dirigido Kang Shin Hyo.

Cuenta con 20 episodios más un especial navideño, y fue emitido por el canal SBS desde el 09 de octubre de 2013 al 12 de diciembre de ese mismo año.