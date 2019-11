X1 cancela presentación en el 'V Live Awards V Heartbeat 2019′

La malas noticia continúan para las fans del grupo X1.

El popular grupo novato de Kpop X1 decició cancelar su presentación en en ’V Live Awards V Heartbeat 2019’, a raíz de la polémica en la que se encuentra desde que se diera a conocer el fraude en el show de supervivencia “Produce X 101”.

La noticia fue compartida el 15 de noviembre por Mnet, canal que distribuía los contenidos de “Produce X 101” y otros programas como “Produce 48” y “Idol School” que también se encuentran bajo investigación.

“Nos gustaría disculparnos sinceramente por todas las preocupaciones que han causado nuestros programas. Después de considerar cuidadosamente la respuesta del público y los medios de comunicación a la luz de los acontecimientos actuales, X1 finalmente decidió no hacerlo”, declaró Mnet.

De esta manera, la presentación que harían los chicos de X1 el 16 de noviembre en el Gocheok Sky Dome quedó cancelada.

Cabe resaltar que este grupo novato, pese a estar envuelto en la controversia de fraude porque, presuntamente, 3 de sus integrantes fueron escogidos gracias a la manipulación de puntaje que hicieron productores del programa “Produce x 101”, era uno de los artistas más solicitados: hasta el momento ocupaba el puesto 3 en la categoría “The Most Loved Artist” (“El artista más amado del 2019″) gracias a los 215 2218 votos (13.1% del total) que recibió del público, superando a grupos como TWICE, BLACKPINK, NCT y GOT7.

Además de esta noticia, la Mnet puso al conocimiento del público que X1 no tiene más actividades programadas en su agenda, lo que alimenta el rumor de una pronta separación del grupo.

¿Qué es el ‘V Live Awards V Hearbeat’?

El festival de VLIVE premia a los artistas más populares entre los usuarios de su plataforma digital.

‘V Live Awards V Hearbeat’, en su versión del 2019, es un festival musical que premia a los artistas más queridos por los usuarios de VLIVE, una plataforma digital de transmisión de videos en vivo de Corea del Sur que permite a las celebridades que viven en ese país comunicarse en tiempo real con sus seguidores.

El festival incluye tres categorías: “Global Artist Top 12”, “Global Rookie Top 5” y “The Most Loved Artist”.

En esta edición BTS, EXO, TWICE, BLACKPINK, ITZY, Stray Kids, MONSTA X, NCT, entre otros artistas, se disputan los populares premios del festival.