Aparición de MONSTA X en programa “Jimmy Kimmel Live!” entristece a Monbebe

MONSTA X apareció en el segmento “Mean Tweets” del talkshow estadounidense “Jimmy Kimmel Live!” y su video entristeció a Monbebe (nombre oficial de sus fans). Aquí te contamos el porqué.

El 13 de noviembre, el canal “Jimmy Kimmel Live!” subió a su canal de YouTube un video de su sección “Mean Tweets”, en el que artistas como Billie Eilish, Cardi B, Alice Cooper y los queridos chicos Kpop MONSTA X respondían a comentarios maliciosos dejados por usuarios de Twitter.

Este hecho hubiese sido sinónimo de alegría para Monbebe si no fuese por un detalle: el clip fue grabado en agosto durante su gira mundial “We Are Here”, cuando ellos eran OT7; es decir, cuando Wonho aún era integrante de la agrupación.

En el su aparición se aprecia como I.M lee el siguiente twit malicioso: “¿Por qué cada integrante de MONSTA X parece un atleta arrogante que también es un vampiro?” y cómo lo responde de manera muy inteligente con un simple: “Está bien, tomaré esto como un elogio. Significa sexy, ¿cierto?”.

Si bien el clip del grupo dura apenas 10 segundos y Wonho sólo hace algunos gestos, esto fue suficiente para entristecer a Monbebe, quienes continúan su campaña mundial en redes sociales buscando traer de vuelta a su artista.

Monbebe muestra su tristeza al ver juntos a los 7 integrantes de MONSTA X.

Esta poderosa campaña de las fans de MONSTA X comenzó el 31 de octubre, pocas horas después de que se conociera la salida de Wonho de la agrupación por el escándalo en donde se le acusaba de mantener una deuda millonaria y estafar a un coreano famoso.

Desde ese día y hasta ahora, las fieles fans de la agrupación han sido tendencia en varios países y en más de una oportunidad se han convertido en trending topic mundial con frases de apoyo a Wonho, la agruación y peticiones a la agencia STARSHIP Entertainment para lograr el reingreso del cantante.

Fans de MONSTA X iniciaron poderosa campaña en redes para que Wonho regrese a la agrupación.

Hasta el 31 de octubre, MONSTA X estuvo formado por 7 integrantes: Shownu (Son Hyun Woo), Lee Min Hyuk, Yoo Ki Hyun, Chae Hyung Won, Lee Joo Heon, I.M (Im Chang Kyun) y Wonho (Lee Ho Seok).