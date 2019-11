Hwasa de Mamamoo responde a la polémica por no usar brasiere

Hwasa, rapera del grupo MAMAMOO, aprovechó la entrevista posterior al showcase o presentación del nuevo álbum del grupo Kpop, ‘reality in BLACK’, para esclarecer su posición con respecto a la llamada tendencia "braless fashion', que consisten en no usar sujetador.

Esto en referencia a la controversia que surgió en julio cuando fue captada en el aeropuerto con una camiseta blanca que evidenciaba sus senos y pezones, confirmando que no llevaba brasiere debajo.

El tema rápidamente acaparó las redes sociales asiáticas, llenándose de comentarios maliciosos sobre el motivo para que Hwasa decidiera presentarse sin esa prenda femenina ante los MOOMOO (nombre oficial del fandom del grupo K-pop).

Durante la entrevista posterior, se le preguntó a la estrella de 24 años, sobre la controversia generada, a lo que respondió de forma calmada y quitándole importancia que no fue algo premeditado.

"No lo hice a propósito. Simplemente hice lo que era natural y cómodo para mí, y no es que lo hice para obtener un cierto resultado. Hubo personas que se sentían incómodas", expresó, para más adelante agradecer a quienes no la juzgaron.

"Me di cuenta de que me había olvidado en el momento, y sentí la calidez de que no todos me rechazaran porque estaba cómoda".

El 7 de julio del 2019, Hwasa se convirtió en el foco de atención en el aeropuerto por no llevar brasiere.

En contraste, otra artista que también fue criticada hasta el punto de hacerla víctima de ciberacoso, entre otras cosas por expresar una postura similar, fue Sulli, ex integrante del grupo F(x), quien hace un mes atrás, el 14 de setiembre se la encontró muerta en su departamento en circunstancias que aún se mantienen en reserva.

Durante una entrevista al programa “Reply Night” de la cadena JTBC, Sulli intentó explicarle a la audiencia el motivo que no utilizará esa prenda.

"Creo que el sujetador es un accesorio. Hay trajes que le quedan bien, también hay trajes que no le quedan".

Sulli (ex miembro de F(x)) atrajo mucha atención pública al revelar que no usaba sostén.

Sin embargo, meses después durante una transmisión de Instagram Live, accidentalmente Sulli dejo ver parte de su pecho y los internautas le dejaron mensajes juzgándola severamente, ahondando más en la depresión que sufría y que semanas después la empujará a la muerte.