Super Junior inspira exposición en importante museo de México

El grupo de Kpop Super Junior ha cumplido 14 años de carrera musical y México, uno de los países en los que goza de mayor popularidad, ha decidido celebrarlo realizando una exposición sobre su trayectoria.

La muestra denominada “Super Junior: 14 aniversario”, fue inaugurada el 9 de noviembre en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, ubicado en Ciudad de México, como parte de las celebraciones por el aniversario del grupo y dentro de las actividades de las jornadas Kpop que realiza como institución periódicamente.

Museo exhibe 120 objetos que dan cuenta de la trayectoria de Super Junior.

La exhibición está compuesta por 120 objetos que dan cuenta de la trayectoria de la banda: sus álbumes y lighsticks oficiales, fotografías, pósters, fototarjetas, videos, etc., muchos de estos propiedad de una de las co-fundadores de Elf Support Mx, fanclub que apoya al grupo desde el 2016 y que es el responsable de montar esta importante exhibición.

“Este material es parte de mi colección personal, de una persona que se dedicaba a la compra y venta, de mis compañeras de la escuela que comparten esta pasión conmigo, y chicas que a través de la pagina ven lo que hacemos y confían en nosotros para realizar el préstamo. Es material valiosísimo por lo económico y sentimental”, afirmó la co fundadora de Elf Support Mx.

Super Junior, también llamados "Reyes del Hallyu", celebran 14 años de carrera artística.

Si eres E.L.F. (“Ever Lasting Friends”, nombre oficial de las fans de Super Junior) no te puedes perder esta muestra. Si no lo eres, con este trabajo tendrás la oportunidad de conocer todo con respecto a la carrera musical de los también conocidos como ‘Reyes del Hallyu’, el legendario grupo de Kpop que gracias a su esfuerzo, talento y excelente música hizo posible que el pop de Corea de Sur se vuelva conocido mundialmente, permitiendo la entrada de los grupos más jóvenes al mercado internacional.

El ingreso a todas estas actividades son totalmente gratis y estarán abiertas al público en general hasta el 17 de noviembre, fecha en la que se volverá a proyectar el “Super Show 7” como clausura del evento.