Heo Young Saeng al igual que Sulli también pensó en el suicidio

Conocido por sus fans como ‘Shy Prince’, Heo Young Saeng es, a sus 33 años uno de los idol Kpop más famosos y queridos en todo el mundo, como miembro del grupo SS501 y la sub unidad Double S 301. No obstante, sus inicios no fueron fáciles y pasó por un oscuro episodio de depresión que al igual que la exmiembro de F(x), Sulli, lo acercó a la idea del suicidio.

En una impactante entrevista realizada en el programa “Strong Heart” de SBS, Heo Young Saeng le contó al presentador Kang Ho Dong cómo intentó suicidarse arrojándose al río Han.

Heo Young Saeng confesó en 2009 que pensó en suicidarse cuando tenía 18 años.

Entre 2003 y 2004, Heo Young Saeng era trainee de SM Entertainment, en aquel entonces recién cumplía 18 años y su tiempo lo distribuía entre los ensayos y el colegio. La exigencia de ambos limitó su vida social, por lo que casi no tenía amistades y se sentía excluido.

“Necesitaba hacer nuevos amigos, pero no tenía mucho tiempo para estar con ellos. Al final entré en un periodo de rechazo. Así que un día no fui al colegio. La compañía se enteró y me echaron”.

Esto hizo que terminara uniéndose a la agencia DPS Media. Sin embargo, antes de ello vivió una etapa de rebeldía y ‘pasar de todo’, cuestionándose si realmente quería ser un cantante K-pop. Otro agravante es que al estar sin agencia no tenía ingresos y le daba vergüenza pedirle a su madre que le envíe dinero.

“La vida estaba muy cara, y la matrícula también. No tenía bastante dinero para comprar comida. Pasé hambre. Siempre intentaba dormir lo máximo posible porque así no darme cuenta del hambre que sentía”.

Heo Young Saeng fue aprendiz de la agencia SM Entertainment, más tarde fue transferido a diferentes empresas para terminar uniéndose a DSP Media.

SS501: Heo Young Saeng se enfrenta a la muerte

“Un día mientras estaba con un amigo, no sé por qué hablamos del rio Han. Había muchas noticias de gente que se había tirado al Río Han. De repente, sin saber cómo estábamos hablando de la posibilidad de tirarnos del puente”.

Fue Heo Young Saeng quien le dijo a su amigo para ir al lugar. No obstante, no tenían muy claro cómo llegar y optaron por tomar un taxi que los lleve.

Cuando el taxista le preguntó a dónde querían ir, el idol Kpop enmudeció sintiendo miedo de lo que iba a hacer. Su amigo tomó la palabra e indicó que lo llevasen al Río Han.

Heo Young Saeng debutó el 8 de junio del 2005 como vocalista principal en el grupo de Kpop SS501, siendo el ultimo miembro en unirse.

El taxista se mostró extrañado y los dos chicos dijeron que era porque no conocían la ciudad por venir de un pueblo pequeño.

“De repente, fue como que el conductor recordó algo y nos preguntó, “¿quizá queréis ir a Han River Siltation Beach?”. No habíamos estado en Seúl mucho tiempo. No sabíamos que era eso, por lo que solo dijimos sí”, el taxista dio media vuelta y los llevo a un parque con ese nombre.

Cuando se bajaron el taxi, estaban molestos y confusos. Pero, la idea del suicidio había desaparecido.

“Después de ese periodo de vida en que lo pasé realmente mal, empecé a poner un gran esfuerzo de verdad […] Yo tenía un sueño que nunca he olvidado. Una vez más empecé de nuevo. Tenía una razón por la que venir a Seúl. Necesitaba trabajar más duro. Una vez más me prometo a mí mismo. Nunca abandonar mi sueño”, finalizó el idol Kpop, en aquella dramática entrevista del 2009.