AOA sorprende con presentación de sus primeros teasers de su regreso

A pocos días de su esperado regreso, las chicas del grupo Kpop AOA revelaron las primeras imágenes teaser para su comeback de noviembre.

Estos dos primeros carteles promocionales están acompañados de las descripciones "Aiming at MOON” (apuntando a la LUNA) y “Observed by MOON” (observado por la LUNA).

Primera cartel promocional de AOA para su regreso de noviembre.

Cartel promocional de AOA para su nuevo comeback.

El grupo de chicas Kpop, ahora conformado por Seolhyun, Changmi, Jimin, Hyejeong y Yuna, regresará a la escena musical este 26 de noviembre con su sexto mini álbum “NEW MOON” y su tema principal “Come See Me”, que será promocionado en los más importantes shows musicales de Corea del Sur.

Este mini álbum marca su retorno desde su éxitoso mini álbum “Bingle Bangle”, lanzado el 28 de mayo del 2018.

Además, es el primer proyecto de AOA como agrupación de 5 integrantes tras la salida de Mina, quien decidió no renovar su contrato con su agencia FNC Entertainment el 13 de mayo de este año.

AOA regresa como quinteto, tras la salida de Mina en mayo de este año.

Conoce al grupo Kpop AOA

AOA (Ace of Angels) debutó el 30 de julio de 2012 con 8 integrantes bajo la marca de la compañía FNC Entertainment. Si bien en un inicio tuvieron una mediana aceptación, con la presentación de su tema “Miniskirt”, el 16 de enero del 2014, se convirtieron en uno de los grupos femeninos más populares del Kpop.

Sus canciones siempre están acompañadas de poderosas coreografías, como se puede ver en los vídeos musicales de “Good Luck”, Heart Attack", Like a Cat" y “Short Hair”.

Pese a ser uno de los grupos más queridos por los fans, el quinteto de Kpop ha sufrido algunos reveses: en 2017 la FNC anunció la salida de Choa, su vocalista principal, considerada una de las mejores cantantes de Corea del Sur y una de las integrantes que tenían una mayor base de seguidores, lo que llevó a especular el fracaso del grupo.

Además, el escándalo sobre las presuntas fotos desnudas de Seolhyun, que comenzaron a circular en las redes en el 2018, anunciaba la pronta separación del grupo. Para alivio de ELVIS (su club de fans), el rumor fue desmentido por la agencia y AOA pudo volver a tener éxito gracias a su tema “Bingle Bangle”.