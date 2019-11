Lee Jin Hyuk de UP10TION debutaría como actor en dorama de MBC

Lee Jin Hyuk, miembro del grupo Kpop UP10TION, estaría próximo a hacer su debut como actor en el nuevo dorama romántico de MBC, “His Memorization Method” (cuyos títulos opcionales son “The Way He Remembers” y “Memoir of the Man”).

“Me desafiaré a mí mismo a actuar según mi experiencia como actor infantil. Voy a ir al cine y me preparare en casa para mi papel como personaje secundario”, habría indicado el rapero de 23 años, en declaraciones recogidas por el portal XPortsNews.

Lee Jin Hyuk de UP10TION recibió la propuesta para participar del próximo Kdrama de MBC.

La nueva producción sería estrenada en marzo del 2020 y los roles principales estarían a cargo del experimentado actor Kim Dong Wook, recordado por su papel de Jin Ha Rim en “The 1st Shop of Coffee Prince” del 2007; junto a Moon Ga Young, actriz de los exitosos kdramas “Goong S” y “Delicious Love”.

Kim Dong Wook y Moon Ga Young protagonizan el nuevo dorama de MBC a emitirse en marzo del 2020.

El debut en solitario de Lee Jin Hyuk

El pasado 4 de noviembre, el rapero de UP10TION presentó su primer mini álbum en solitario titulado “SOL”, que incluye tres canciones “I Like That”, “Villain” y “Follow Me & You”.

El tema principal “I like that”, ya alcanzó las 816.140 mil visualizaciones en YouTube, y resulta una fusión de pop con hip-hop, desarrollada en una enérgica coreografía.

"Al igual que el título, me encanta y me perdí el escenario, así que conté la historia de querer volar juntos en el escenario", expresó Lee Jin Hyuk, resaltado que participo en la escritura del rap para darle un mayor significado.

Por su parte, TOP Media (agencia que representa a Lee Jin Hyuk) lanzó un video especial de la canción “Villain” que contiene una presentación en vivo, en el que aparece el idol Kpop junto a un ballet de bailarines.