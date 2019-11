BTS: ARMY viraliza denuncia de fraude en los People’s Choice Awards 2019

Tras la aplastante derrota que sufrió BTS por parte de BLACKPINK en la 41° edición de los People’s Choice Awards 2019, ARMY (club de fans de la banda de Kpop) han viralizado, a través de las redes sociales, sus denuncias por irregularidades y presunto fraude en el conteo de votaciones de la popular premiación.

ARMY señala que hubo fraude en People's Choice Awards 2019.

Pese a ser uno de los favoritos a llevarse los premios en las tres categorías en las que estaba nominado (Mejor Agrupación, Mejor Video Musical y Mejor Gira de Conciertos) gracias al masivo apoyo que recibe por parte de ARMY, BTS no pudo llevarse ningún galardón, mientras BLACKPINK ocupó el primer lugar en todas las categorías.

Esto levantó sospechas en sus fans, puesto que la agrupación lideraba, y con creces, el sistema de votaciones, según las capturas que se han viralizado a través de las redes sociales.

ARMY ha señalado lo irreal que resulta la derrota de BTS, puesto que su EP ‘Map of the Soul: Persona’ se convirtió en el tercer álbum de la banda en alcanzar, este año, el primer puesto en los Billboard Chart 200, hazaña lograda antes sólo por The Beatles con sus lanzamientos de archivo Anthology 1, Anthology 2 y Anthology 3, que ocuparon lo más alto de la lista entre noviembre de 1995 y octubre de 1996.

Además, su tour ‘Love Yourself, Speak Youself’, es una de las giras mundiales más taquilleras en lo que va del 2019, superando a artistas como Eminem, Ariana Grande, Phil Collins, Luis Miguel, Billy Joel y Shawn Mendes.

Cabe resaltar que los logros alcanzados por cada artista no influye de ninguna manera en la elección de los ganadores, puesto que estos son escogidos íntegramente gracias a las votaciones de los fans.

Estos son los ganadores de People’s Choice Awards 2019:

Fans de BLACKPINK contratacan

Las viralización de presuntas pruebas sobre el fraude de los People’s Choice Awards 2019 trajo como consecuencia la respuesta de BLINK (fanclub oficial de BLACKPINK) , lo que ha desatado una guerra entre estos poderosos fandoms del Kpop a través de las redes.

BLINK contraataca y defiende victorias de BLACKPINK.

BLACKPINK es respaldado en redes por sus fans.

ARMY señala que hay irregularidades en People Choise Awards 2019.