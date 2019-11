BTS: ARMY hace tendencia mundial #BuyPersonaOniTunes

La derrota de BTS ante el grupo BLACKPINK en la 41° edición de los E! People’s Awards fue tomado como una afrenta personal por el fandom de la agrupación –llamado ARMY-, que decidió crear el hashtag #BuyPersonaOniTunes para las elevar las ventas del último álbum del grupo Kpop: Map of The Soul: Persona [MOTS].

Tras el poco impacto obtenido por la denuncia de fraude en los resultados de los PACs, ARMY optó por crear una estrategia basada en la unidad de los diferentes clubfans de BTS a nivel mundial para viralizar el hashtag #BuyPersonaOniTunes hasta hacerlo trending topic a nivel mundial, con 600 mil tweets en pocas horas.

#BuyPersonaOniTunes se volvió trending topic en Twitter.

No obstante, el objetivo más importante es elevar las posiciones de MOTS en el Global Digital Artists Ranking. Hasta el momento se encuentra en el número 1 en 25 países como el álbum más vendido en iTunes.

También se dispuso que aquellos ARMY que no puedan comprar el álbum puedan posicionarlo en las diferentes plataformas de streaming, además de emitir su voto para los siguientes premios Mnet Asian Music Awards [MAMA 2019] y American Music Awards [AMAs 2019].

“Si no tienen dinero, pueden ayudar haciendo stream en Spotify enfocado principalmente en BWL y Make it right. También en Spotify y YouTube. Voten en MAMA y AMAS, sino pueden arroben a BTS para el top social, el punto es apoyar”.

BTS se posicionó en los primeros lugares del Global Digital Artists Ranking.

BTS: Las metas del ARMY en YouTube

Otra afrenta que el fandom de la boyband intenta enfrentar en el reciente nombramiento de la agrupación femenina como las ‘Reinas del K-pop en YouTube’, al lograr que su video musical para ‘DDU-DU DDU-DU’ supere el billón de vistas.

“Hagamos que Boy with Luv y Fake love lleguen a los 700M. Que Idol supere los 600M. Y que DNA alcance los 900M”, se lee en Twitter.