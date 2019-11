Sana de Twice es elegida la cantante más popular por los soldados de Corea del Sur

Los solados que actualmente se encuentra prestando el servicio obligatorio a la milicia de Corea del Sur eligieron a sus artistas favoritas de grupo femeninos de K-pop y Sana Minatozaki de Twice fue elegida la número uno.

La última versión de la encuesta fue realizada con motivo del 'Festival de Cultura Militar Mundial Gyeryong 2019’, celebrado entre los días 2 y 6 de octubre, y sus resultados se pudieron conocer recientemente.

Sana no ha sido la única integrante de Twice que figura entre las ídolos favoritas de los soldados: Momo, Nayeon y Tzuyu también figuran dentro del Top 10 de los resultados.

Otros grupos como BLACKPINK, Red Velvet y IZ*ONE también tienen a algunas integrantes dentro de esta particular lista.

Las ídolos favoritas de los soldados coreanos

Las chicas de Twice, Red Velvet y BLACKPINK no sólo lideran las listas de ventas en Corea del Sur; también se encuentran en lo más alto de las encuestas de popularidad individual y prueba de esto es el Top 10 de la reciente encuesta entre soldados de ese país asiático que te presentamos a continuación:

10. Momo de Twice

La japonesa Hirai Momo es la mejor bailarina de Twice.

9. Won Young de IZ*ONE

Jang Won Young, nacida en 2004, es la integrante más joven de IZ*ONE.

8. Nayeon de Twice

Im Nayeon es la segunda vocalista de Twice.

7. Jennie de BLACKPINK

Kim Jennie es bailarina y segunda rapera de BLACKPINK.

6. Jisoo de BLACKPINK

Kim Jisoo es la visual de BLACKPINK.

5. Joy de Red Velvet

Joy (Park Soo Young) es actriz y tercera vocalista de Red Velvet.

4. Seulgi de Red Velvet

Kang Seulgi es la bailarina principal y segunda vocalista de Red Velvet.

3. Irene de Red Velvet

Irene (Bae Joo Hyun) es la líder de Red Velvet.

2. Tzuyu de Twice

La taiwanesa Zhou Tzuyu, nacida en 1999, es la integrante más joven de Twice.

1. Sana de Twice

La japonesa Sana Minatozaki es vocalista y bailarina de Twice.

Sana Minatozaki, la “chica 4D” de Twice

Sana es una de las chicas más populares de Twice y esto no sólo se debe a su belleza física: su particular y brillante forma de ser, le han hecho ganarse el título de “chica 4D”, un apodo que se usa a manera de cumplido para referirse a personas que tienen una personalidad rara o demasiado única.

Además, Sana es considerada por sus propias compañeras como una chica muy dulce, ocurrente y divertida. Los fans de la agrupación también le adoran y han creado el lema “No Sana, No Life” para describir lo mucho que significa la idol para ellos y para Twice.

Sana Minatozaki nació el 26 de diciembre de 1996 en Osaka, Japón y actualmente es una de las nueve integrantes de Twice, uno de los grupos femeninos más famosos del K-pop en la actualidad.