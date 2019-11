Protagonista de “Mi adorable Sam Soon” habló sobre posible segunda temporada del dorama

El dorama coreano “Mi name is Kim Sam Soon”, popularmente conocido como “Mi adorable Sam Soon”, es uno de los más exitosos y favoritos en todo el mundo. Desde que la comedia romántica fue lanzada en 2005, cautivó a millones y logró niveles altos de audiencia.

Protagonizada por Kim Sun Ah y Hyun Bin, la serie coreana fue transmitida en su país de origen desde el 1 de junio hasta el 21 de julio de 2005.

“Mi adorable Sam Soon” tiene 16 episodios, y luego de ser un dorama exitoso en Corea del Sur, empezó a ser transmitido en diversos países, entre ellos el Perú.

Aunque ya han pasado más de 14 años desde su estreno, sus fans siguen recordando con mucho cariño al elenco completo. Por ese motivo, la serie fue ganadora de varios premios y posicionada en varios países.

¿"Mi adorable Sam Soon" tendrá segunda temporada?

La protagonista del dorama, la actriz Kim Sun Ah quien interpretó a la popular Kim Sam Soon, fue entrevista en enero pasado y emocionó a miles de sus fans.

Kim Sun Ah expresó su deseo de protagonizar las secuelas de sus trabajos anteriores como “Children Of Nobody” y “My Name Is Kim Sam Soon”. La protagonista de “Mi adorable Sam Soon” se mostró dispuesta a participar en la segunda temporada de sus proyectos profesionales pasados.

Kim Sun Ah

“Hay mucha gente que quiere ver la segunda temporada de ‘My Name is Kim Sam Soon'. Para ser honesta, me pregunto cómo podré aparecer en una comedia romántica ya que ahora soy mayor. También hay muchas personas que esperan la segunda temporada de ‘City Hall‘. Eso es en realidad más cercano a un género de la política que al romance, pero aplaudí cada vez que leí el guión. Quiero hacerlo en cualquier momento", precisó Kim.

Tras las declaraciones de la artista coreana, los fans del dorama se emocionaron por la posibilidad de ver más sobre “Mi adorable Sam Soon”. Ahora solo queda esperar que el resto del elenco se anime a participar de la segunda temporada de la telenovela.