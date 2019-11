El escándalo de votos fraudulentos en el reality show de talentos Produce x 101 y Produce 48 sigue trayendo repercusiones. Ahora, uno de los grupos ganadores, la agrupación femenina de Kpop, IZ*ONE, anunció la cancelación de su esperado comeback y pospuso el lanzamiento de su primer álbum completo BLOOM*IZ, de forma indefinida.

A través de su agencia, Off the record, el grupo K-pop emitió un comunicado (publicado el 8 de noviembre) explicando que el evento programado para el 11 de noviembre, estaba cancelado.

IZ*ONE está compuesto por doce miembros: Jang Won-young, Sakura Miyawaki, Jo Yu-ri, Choi Ye-na, An Yu-jin, Nako Yabuki, Kwon Eun-bi, Kang Hye-won, Hitomi Honda, Kim Chae-won, Kim Min-ju y Lee Chae-yeon.

Esto también incluye la presentación de “IZ*ONE “EYES ON ME: The Movie”, un documental sobre la primera gira asiática de conciertos de IZ * ONE que comenzó en junio de este año. La cinta iba a ser estrenada el 15 de noviembre por un tiempo limitado de dos semanas.

Programas rechazan a IZ*ONE

Ante la incertidumbre por el futuro de la agrupación y el descontento de la audiencia coreana quienes se sienten ‘engañados’ por la producción de Produce X 101, tres programas de variedades han decidido editar o no emitir las entrevistas realizadas a IZ*ONE.

El primero en informar de la cancelación fue el programa de tvN “Amazing Saturday”, en su comunicado dijo que el programa preparado para esa semana no será emitido.

Por su parte, el show de MBC “My Little TV V2” también decidió editar la parte interpretada por IZ*ONE en su undécimo programa.

La televisora JTBC, que produce el programa “Idol Room” dijo que prefieren esperar un poco más para emitir el show grabado con el mencionado grupo kpop.

Piden la disolución de IZ*ONE y X1

Un informe presentado por la SBS, señala que el productor general del programa Ahn Joon Young, confesó haber interferido en los resultados de Produce 48 y Produce X 101, luego de ser arrestado el pasado 5 de noviembre.

La confesión del PD Ahn Joon Young puso en peligro el futuro de IZ*ONE.

Esto motivo a que los internautas llenaran los principales foros y redes sociales asiáticas pidiendo la disolución de la agrupación de chicas IZ*ONE y la boyband X1, quienes resultaron ganadores en las últimas ediciones del show.