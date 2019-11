Goo Hye Sun: El futuro incierto de estrella de ‘Boys Over Flowers’ tras escandaloso proceso de divorcio

Cuando Goo Hye Sun y Ahn Jae Hyun anunciaron su noviazgo, en marzo de 2016, se convirtieron en una de las parejas más queridas de Corea del Sur, no sólo por la belleza y el talento de ambos actores, sino también por todo el cariño que se profesaban. Su boda, realizada el dos meses después, fue uno de los eventos más glamurosos de ese año.

Matrimonio era uno de los más queridos en Corea del Sur hasta que se desató el escándalo.

Sin embargo, la felicidad no duró mucho. La mañana del 18 de agosto de 2019, la actriz comunicó a sus seguidores en Instagram que Ahn Jae Hyun había tomado la decisión de divorciarse de ella sin consultarle. Poco tiempo después la agencia de ambos desmintió esto, afirmando que ambos habían tenido una conversación previa.

Esta primera contradicción fue el comienzo del escándalo que ha mantenido alejada del mundo de la actuación a la recordada Geum Jan Di de la serie ‘Boys Over Flowers’ y que avizora un futuro poco prometedor dentro de la industria del entretenimiento en Corea del Sur.

¿Qué hizo Goo Hye Sun para ser rechazada por los fans?

Tras el anuncio de su divorcio, Goo Hye Sun se volvió una usuaria muy activa de Instagram. Cada publicación que hacía era relacionada con su esposo y generaba las más diversas reacciones, principalmente de desaprobación.

El rechazo hacia la actriz fue creciendo conforme ella seguía publicando, ya que los usuarios encontraban contradicciones en esta. Además, en las oportunidades en las que Ahn Jae Hyun se ha manifestado, ha presentado pruebas que, según los usuarios de las redes sociales, pondrían en evidencia las distorsiones que haría la actriz para que las cosas salgan a su favor.

Muestra de esto sería una foto que Goo Hye Sun subió el 11 de octubre y en la que se ve a su esposo vistiendo la bata de un hotel. Esto, según la actriz, sería la prueba de su infidelidad, supuestamente con la actriz Oh Yeon Seo.

Goo Hye Sun publicó esta imagen el 11/10. En la descripción dio a entender que sería una de las pruebas de infidelidad de Ahn Jae Hyun. [FOTO: Instagram]

Rápidamente la agencia se pronunció diciendo que esa foto era del 2012. Aunque ella había borrado la imagen, los usuarios ya tenían lo que necesitaban para poder atacarla y volvieron a lloverle una ola de insultos. Incluso algunos han llegado a tildarle de psicópata.

Aunque el 1 de setiembre, mediante su representante, la actriz comunicó que se alejaría de los escenarios para terminar sus estudios en la Escuela de Artes e Imágenes de la Universidad Sungkyunkwan en Seúl, a la que ingresó en 2011, la controversia por el divorcio continuaba.

En una entrevista brindada en octubre para ‘Women’s Sense’ , Goo Hye Sun afirmó que, poco antes de que estallara la tormenta, Ahn Jae Hyun le dijo que ya no se sentía atraída por ella. En más de una ocasión la actriz ha manifestado que su esposo tenía problemas con el alcohol, le trataba con frialdad y que ella se sentía como un fantasma en su propia casa.

Si bien en un momento la actriz manifestó que no quería divorciase trascendió que ella había solicitado una serie de exigencias para concederle la separación a Ahn Jae Hyun, entre las que incluía la devolución del dinero invertido en la fiesta de matrimonio, el departamento que compartían, entre otros.

Además, durante el tiempo que Ahn Jae Hyun se encontraba filmando el dorama ‘People with Flaws', se afirmó que el actor pasaba por un mal momento con sus compañeros de reparto, ya que estos preferían mantenerse al margen de la polémica.

Casi en simultáneo a esta noticia, Goo Hye Sun publicó en sus redes sociales que se sentía “Feliz y emocionada”, lo que fastidió a sus seguidores por considerar que se hacía la víctima.

La última publicación que hizo la actriz también generó polémica: mediante dos fotografías que subió a su cuenta de Instagram, reveló la identidad de sus padres, lo que generó la molestia de los usuarios, puesto que ellos no son figuras públicas.

Si bien esto no está relacionado con su divorcio, la avalancha de críticas que recibió a actriz da por entendido que ella ya no es muy bien recibida y que tendría que pasar mucho tiempo para que pueda volver a brillar en las pantallas coreanas, si es que vuelve a tener una oportunidad a la altura de su talento en una sociedad que castiga con el desprecio y el olvido a las figuras públicas que no son de su agrado.