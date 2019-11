Dua Lipa se presentará en los 'Mnet Asian Music Awards 2019'

Los Mnet Asian Music Awards anunciaron a través de sus cuentas oficiales de Instagram y Twitter la participación en el escenario de la estrella británica Dua Lipa como invitada internacional para la gala a realizarse el próximo 4 de diciembre en el Nagoya Dome en Japón.

Esta no sería la primera vez que la intérprete de “New Rules” y “Lost in your light” incursiona en el mundo del K-pop. Anteriormente ya había colaborado con el grupo femenino BlackPink con el tema “Kiss and makeup”, cantando en inglés y coreano.

MNET MAMA 2019: Fans preguntan por Tiffany Young

Tras la publicación en Instagram anunciando la inclusión de Dua Lipa, no son pocos los comentarios de usuarios preguntando porque no se ha incluido a la cantante estadounidense de origen surcoreano, Stephanie Young Hwang, más conocida como Tiffany Young, miembro del grupo Girls’ Generation.

“¿Tu artista internacional será Dua Lipa? ¿Sabes cuánto la esperan los fanáticos de Tiffany en Japón? vamos Invite a Tiffany Young como artista internacional”, expresó una internauta.

Usuarios piden la inclusión de Tiffany Young como invitada internacional en los Mnet Asian Music Awards 2019. [Captura Instagram]

Mnet Asian Music Awards: Alineaciones confirmadas

Los MNET MAMA 2019 también han confirmado las actuaciones del grupo BTS, quienes en 2018 se llevaron 9 galardones de los 12 en los que se encontraban nominados. Entre ellos Artista del Año y Mejor video musical por IDOL, que cuenta con 570.924.367 millones de visualizaciones en YouTube, desde su lanzamiento el 24 de agosto.

La boyband GOT7, conformada por JB, Mark Tuan, Jinyoung, Jackson Wang, Youngjae, BamBam y Yugyeom, actuarán por segunda vez en los Mnet Asian Music Awards 2019, al igual que la agrupaciones MONSTA X, quienes se encuentran en medio de una controversia tras la salida de Wonho, denunciado por la modelo transgénero Jung Da Eun y su pareja, la ex trainee Han Seo Hee de haberlos estafado.

Las presentaciones musicales de Seventeen, TWICE y MAMAMOO también han sido confirmadas. Al igual que la actuación de la cantante solista Kim Chan Mi, más conocida como Chungha.

La agrupación Kpop TWICE se presentará en los MNET MAMA 2019.

Por otro lado, las votaciones se encuentran abiertas y finalizaran un día antes de la ceremonia, exactamente a las 11:59 p.m. del 3 de diciembre.