Amber Liu comparte apasionado beso con actor Michael Bow y causa furor en las redes sociales

Amber Liu, ex integrante del grupo K-pop F(x), compartió un apasionado beso con el actor Michael Bow y dejó impactados a sus seguidores.

Aunque todo formó parte del video musical (MV) de ‘Other People’, la nueva canción de la artista, la intensa escena entre Amber y Michael sorprendió a más de uno, puesto que la cantante nunca antes había mostrado alguna escena amorosa en sus trabajos.

Beso entre Amber Liu y Michael Bow.

‘Other People’ es el nuevo sencillo de la artista Amber Liu. La canción aborda el tema de la superación de las heridas del pasado.

Su video musical, co dirigido por la cantante y Brad Wong, fue lanzado el 6 de noviembre en la plataforma YouTube. En este, su ex novio (protagonizado por el actor Sam Li) se ve obligado a ver cómo ella supera el final de su relación rodeándose de buena compañía y de un nuevo amor. El clímax del video se observa el ex novio se ve forzado a presenciar el candente beso y las caricias que comparte Amber con su nuevo amor.

Fans se vuelven locos

El intenso beso de Amber generó las más hilarantes reacciones de sus fans.

Comentarios como “No lo puedo creer, mi nena no”, “Es una diosa, pero no me está besando a mí”, “Qué ganas de ser Mike” y “Puedo escuchar las risas de Amber y Mike después de la escena de beso”, inundaron las redes sociales.

Fans de Amber quedaron impactados al ver apasionado beso de cantante con Michael Bow.

Sin embargo, la reacción más divertida fue la de su amigo Eric Nam. El también cantante aprovechó que Amber publicó el teaser del MV de ‘Other People’ en Instagram para expresar que el beso le parecía un escándalo y que estaría llevando a su amiga a la iglesia.