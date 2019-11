Las actrices Ji Joo Yun y Jinhee Jang revelan matrimonios y divorcios secretos

La última edición del programa de MBC “Every One Entertainment”, emitido el último 5 de noviembre, resultó especialmente emotivo por las impactantes revelaciones que hicieron las actrices invitadas Jang Hee Jin y Ji Joo Yun.

La actriz coreana Ji Joo Yun, de 35 años, confesó que había contraído matrimonio en 2018. No obstante, dijo que más que amor lo había hecho por presión.

Ji Joo Yun y Jinhee Jang se presentaron en el programa de MBC “Every One Entertainment”.

“Me casé discretamente el año pasado. Fue muy rápido. Pensé que mi carrera como actriz estaba estancada”, dijo la actriz cuyo último dorama en un papel importante fue “You Are the Only One”, del 2014.

“En ese momento, mis padres estaban preocupados y tomaron una decisión prematura. Me casé para escapar de algo. No fue una buena decisión. No teníamos fe el uno en el otro", declaró.

Ji Joo Yun confesó que se casó porque sentía que su carrera como actriz de doramas no avanzaba.

El matrimonio duró solo seis meses y para los padres de la actriz resultó frustrante.

“Mi madre me culpó. Mis padres estaban más heridos que yo", declaró entre lágrimas. No obstante, Ji Joo Yun decidió volcar sus sentimientos en la escritura y actualmente viene promocionando su primera novela dedicada a su madre.

Ji Joo Yun reveló que sus padres la culparon de su fracaso matrimonial.

PUEDES VER: CL estaría a un paso de dejar YG Entertainment

La otra invitada, Jinhee Jang (cuyo nombre también se escribe Jang Jin Hee, produciendo un caso de confusión por homonimia con la actriz protagonista del Kdrama del 2019, “Babel” de CSTV) cuyo debut fue a los 17 años como modelo de Vogue, participando luego en los videos musicales ‘M Style’ de Lee Min Woo y ‘How Gee’ del grupo Kpop Big Bang, confesó que se divorció en secreto hace una década, cuando tenía 25 años.

"Me casé, di a luz, me divorcié. Han pasado 10 años desde que me divorcié". No obstante, mantuvo su maternidad en secreto para evitar los prejuicios de la época, decidiendo ahora revelar porque su hija la impulso, en vista de que la actriz dejaba pasar muchas oportunidades laborales para evitar que se conociera que era madre soltera.

Jinhee Jang reveló que se separó a los 25 años y tiene una hija de 12 años.

“Me dijo eso: ‘Mamá, ¿por qué no estás trabajando últimamente?’ A partir de ese momento, pensé en lo que quería hacer, quería actuar y me atreví a desafiarme con las palabras de mi hija".