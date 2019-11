Lee Dong Wook y Yoo In Na: El romance que traspasó las pantallas

Lee Dong Wook, quien cumple años el 6 de noviembre, confesó en una entrevista que la elección para participar en el nuevo dorama de tvN, “Touch Your Heart”, tuvo mucho que ver con cómo se sentía junto a su coprotagonista Yoo In Na.

Ambos actores coreanos venían de haber trabajado juntos en el exitoso K-drama del 2017, “Goblin”, protagonizada por Gong Yoo y Kim Go Eun. En esa producción Lee Dong Wook y Yoo In Na interpretaban a dos seres inmortales que se enamoran.

Aunque sus personajes eran secundarios, la química entre ellos acaparó la atención de la audiencia y despertó el imaginario de sus seguidores.

Lee Dong Wook y Yoo In Na acapararon la atención por su buena química. [Foto: Instagram]

No obstante, en aquel momento Lee Dong Wook mantenía una relación secreta con la actriz y cantante Suzy, ex miembro del grupo Kpop Miss A. El romance confirmado varios meses después por la agencia del actor, King Kong Entertainment, terminó abruptamente en julio del 2018.

En marzo de 2018 actores confirmaron estar en una relación. Pocos meses después terminaron debido a sus apretados horarios. [Foto: Instagram]

Por su parte, Yoo In Na mantenía un perfil bajo sobre su vida privada luego de haber protagonizado un mediático romance con el actor Ji Hyun Woo, ex miembro del grupo The Nuts.

Yoo In Na y Ji Hyun Woo habían actuado como una pareja en el kdrama “Queen In Hyun’s Man”, y luego de ello el actor declaró en una entrevista que estaba totalmente enamorado de la actriz.

El romance que inició en 2012 duró hasta el 2014, y terminó mientras él se encontraba cumpliendo su servicio militar, pero la noticia se conoció mucho después.

Del 2012 al 2014, Yoo In Na mantuvo un romance con el actor Ji Hyun Woo, ex miembro del grupo The Nuts. [Foto: Instagram]

El final de “Goblin” dejó en sus seguidores una sensación de vacío con respecto a la historia de amor que protagonizaron Lee Dong Wook y Yoo In Na.

No queriendo desperdiciar el gancho que tenían ambos actores, se anunció en 2018, que ambos protagonizarán el nuevo dorama cómico romántico “Touch Your Heart”, que fue presentado oficialmente a inicios del 2019.

Durante las entrevistas promocionales Lee Dong Wook resaltó que la Yoo In Na fue vital para que decidiera aceptar el papel.

“Una de las razones por las que elegí este drama es por mi comodidad y confianza en trabajar con Yoo In Na”, declaraba al tiempo que el portal asiático Dispatch resaltaba el hecho que durante la presentación ambos actores llegaron juntos de la mano y se mantuvieron muy cariñosos todo el tiempo.

Dispatch aseguró que Lee Dong Wook y Yoo In Na estarían manteniendo un romance secreto. [Foto: Instagram]

Más adelante se le preguntó a la actriz por su pareja ideal, respondiendo: "Me gusta alguien que sea franco, natural y simple […] La apariencia no significa mucho para mí. Mi persona ideal es alguien que me cuida mucho, lo que sería mejor, no me engañaría".

Unos meses después, nuevamente Dispatch soltó un revelador informe basado en declaraciones de miembros de la producción de “Touch Your Heart” que aseguraban que a Lee Dong Wook y Yoo In Na, se les había hecho costumbre pasar cada vez más tiempo juntos, aun cuando no les tocaba grabar escenas, afirmando que se hizo costumbre verlos retirarse juntos de los set de grabación.

Miembros de la producción de “Touch Your Heart” resaltaron la buena relación detrás de cámaras de Lee Dong Wook y Yoo In Na. [Foto: Instagram]

De igual forma, la pareja fue captada el 14 de febrero ‘Día de San Valentín’ saliendo juntos y con ropa a juego. Al respecto ninguna de sus agencias quiso confirmar la relación, y quizás lo hagan (como en otras ocasiones) cuando ya se encuentren totalmente establecidos.