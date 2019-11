Lee Dong Wook y los romances que han formado parte de su vida

El famoso actor Lee Dong Wook, protagonista de K-dramas como ‘My Girl’ y ‘Scent of a woman’, está de cumpleaños y muchos de sus fans recuerdan, además de sus célebres interpretaciones en la pantalla chica y grande, los amores que han formado parte de su vida.

En esta nota te contamos quiénes han sido pareja de Lee Dong Wook y cuáles son los rumores de citas que ha tenido el recordado “Ángel de la Muerte” del fenómeno televisivo ‘Goblin’:

El sonado romance con Bae Suzy

En marzo de 2018 actores confirmaron estar en una relación. Pocos meses después terminaron debido a sus apretados horarios.

El 8 de marzo de 2018, las agencias representantes Lee Dong Wook y la actriz y cantante Bae Suzy, anunciaron que ambas estrellas se encontraban en una relación. Las respuestas de los fans fueron diversas, pero muchos se mostraban en contra debido a la diferencia de edad entre ambos (Suzy es menor por 13 años) y a la falta de claridad sobre las circunstancias que llevaron a que la ex vocalista del grupo Miss A finalizara, en noviembre de 2017, su noviazgo de casi tres años con Lee Minho, el famoso Goo Jun Pyo de la serie ‘Boys over flowers’.

A pesar de que habían pasado muchos meses de la ruptura entre Suzy y Lee Minho, muchos especularon que la verdadera razón del final de su noviazgo se debía a que Suzy le habría sido infiel con Lee Dong Wook. Según los fans, en la canción “I’m in love with someone else” Suzy confesaba que había sido infiel.

Debido a sus apretados horarios, la relación entre Lee Dong Wook y Suzy no prosperó: el 1 de julio de 2018, cuatro meses de anunciar su romance, ambos actores confirmaron su ruptura.

Rumor de citas con Kim Hyun Joo

En 2009 comenzó a especularse que ambos Lee Dong Wook y Kim Hyun Joo se encontraban saliendo.

En 2009, comenzaron a circular fuertes rumores acerca de un romance entre Lee Dong Wook y su compañera de la KBS2 TV, Kim Hyu Joon. Los representantes de ambos actores salieron a desmentir las afirmaciones, para pena de sus fans. Sin embargo, durante una entrevista, el actor afirmó que había salido con una compañera de trabajo, por lo que las especulaciones acerca de citas con Kim Hyun Joo volvieron a sonar en la escena coreana.

La afinidad entre Lee Da Hae y Lee Dong Wook

Actores muestra bastante afinidad cada que trabajan juntos.

En 2005, Lee Dong Wook y Lee Da Hae protagonizaron el popular K-drama ‘My Girl’. La química entre ambos actores se hizo evidente desde la primera escena y los rumores sobre un posible romance más allá no se hicieron esperar. Estos nunca pudieron confirmarse. Nueve años después ambos volvieron a trabajar juntos para el dorama ‘Hotel King’. La afinidad entre ellos seguía intacta, por lo que los fans y los medios retomaron las especulaciones sobre una relación existente entre los actores.

Pese a esto, ambos han afirmado en varias oportunidades que son buenos amigos y que si estuviesen en una relación, acabarían peleando constantemente.

Yoo In Na y Lee Dong Wook

Protagonistas de 'Goblin' mostraban mucha cercanía durante rodaje de K-drama.

Otro de los sonados rumores de romances del actor es el que supuestamente habría tenido con Yoo In Na. Ambos actores protagonizaron el fenómeno de los K-dramas, ‘Goblin’ y pese a que nunca antes habían trabajado juntos, mostraban mucha afinidad tanto adentro como afuera de la pantalla.

Pese a que nunca se pudo confirmar nada, puesto que el actor mantiene bastante discreción en cuanto a su vida privada, la transmisión del K-drama ‘Touch your heart’, en el que ambos han trabajado juntos este año, ha reavivado los rumores de una relación entre ambos. Ambos, ellos han declarado que hacen todo lo posible para pasar tiempo juntos.

Lee Dong Wook debutó en la pantalla en 1999 bajo la agencia Jump Entertainment, mientras se encontraba en la secundaria. Saltó a la fama por su papel protagónico en la serie ‘My Girl’. Ha actuado en las populares series ‘Roommates’, 'Strong Heart’, ‘Blade Man’, el fenómeno cultural ‘Goblin , Guardian: The Lonely and Great God’ y su más reciente K-drama, ‘Life’.

Además, ha participado en películas como ‘Heartbreak Library’, ‘The Recipe’ y ’Crime Family'.