Mina de Twice reaparece en Instagram tras alejarse de los escenarios por problemas de salud mental

Mina, integrante japonesa del grupo kpop Twice, reapareció en Twicetagram (cuenta de Instagram de su agrupación). La cantante subió una fotografía a la red social en la que se puede constatar que se encuentra mejor de salud y feliz, por lo que sus fans se han mostrado optimistas y han crecido las expectativas con respecto a su reincorporación oficial a las actividades de la agrupación.

Mina actualizó foto en Twicetagram y fans se muestran optimistas sobre su salud.

La instantánea fue subida por la artista el 5 de noviembre, acompañada del hashtag “strangerthings”. En esta se observa a Mina con un bloque de lego de la popular serie de Netflix que ella habría construido.

Como se recuerda, en julio Mina fue retirada de las actividades de Twice para que pueda descansar debido a problemas de salud que le aquejaban. En agosto, JYP Entertainment emitió un comunicado en el que daba a conocer que la artista se encontraba luchando contra un trastorno de ansiedad extrema, por lo que pedían la comprensión y el apoyo de Once, el club oficial de fans de Twice.

Debido a esto y para tristeza de muchos, Mina no pudo participar del esperado tour mundial “TWICELIGHTS”, en el cual se incluyeron países como México y Estados Unidos, y que significaba la expansión de la agrupación por Norteamérica.

Hermosa sorpresa para Once

Pese a todo, Mina le dio una sorpresa a Once cuando apareció en la celebración del aniversario número cuatro de Twice, realizado el 20 de octubre en el Hwajeong Gymnasium de la Universidad de Corea y lloró mientras daba un discurso de agradecimiento por todas las muestras de apoyo de sus incondicionales fans.

Mina sorprendió a sus fans al aparecer en el fan meeting por el aniversario cuatro de Twice: 'Once Halloween 2'

Además, apareció en los videos musicales de ‘Feel Special’ y ‘Fake & True’, pero no en las coreografías ni en las promociones de las respectivas canciones. Con respecto a esto, JYP Entertainment afirmó que la agenda futura de la artista de kpop no se ha decidido aún y que lo más importante era la mejora de su salud.

Por el momento, Twice se encuentra de gira en Japón como parte de la segunda etapa de su tour mundial “TWICELIGHTS”.