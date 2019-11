Super Junior celebra su 14 aniversario y anuncia sorpresa para ELF

El legendario grupo Kpop Super Junior celebra sus 14 años de carrera. Para celebrar su aniversario, su fandom E.L.F creo el hashtag #14YearsWithSuperJunior, que se volvió trending topic en Twitter.

Bajo esa etiqueta se han venido compartiendo momentos especiales de la agrupación en toda su trayectoria. Uno de los más significativos es su debut realizado en 2005, después de cinco años de búsqueda de los integrantes.

La boyband se presentó en el programa “Popular Songs” con su primer single TWINS (Knock Out). Su álbum debut SuperJunior05 (TWINS) debutó en el nro 3 de las listas musicales. Luego vino una colaboración con TVXQ con el tema “Show Me Your Love” que cerró como el single más vendido.

Otro momento interesante compartido por los fans, fue una entrevista realizada a la agrupación en el apogeo de su éxito preguntándole el secreto detrás de este.

La palabra la tomó Heechul quien respondió “Saber renovar el contrato sabiamente”. La respuesta, aunque resulte graciosa, infiere por lo bajo el problema que muchos grupos Kpop novatos enfrentan con contratos abusivos de parte de agencias.

El exitoso comeback de Super Junior

Pasaron 10 años para que todos los miembros del grupo finalicen su servicio militar obligatorio. Luego de ello, la agencia de la agrupación, Label SJ, anunció el esperado regreso de la agrupación con nueve de sus miembros originales: Leeteuk, Heechul, Yesung, Shindong, Siwon, Eunhyuk, Donghae, Ryeowook y Kyuhyun.

Los otros dos miembros, Kangin y Sungmin, también regresarían al mundo de la música, pero como cantantes en solitario.

Ya de regreso Super Junior lanzó en octubre su noveno álbum “Time Slip”, de los que se desprenden sus dos singles promocionales “Super Clap” y “I Think I”.

El fandom se puso en acción y lograron posicionar en el primer lugar de tendencias mundiales los hashtags #SuperClap1stWin y #SuperClap2ndWin.

La celebración de Super Junior

Como un regalo para ELF, el grupo K-pop anunció que lanzarán una versión especial de “Time Slip”, llamada “Time Line” el 6 de noviembre.

Mientras tanto, en su cuenta de Instagram han presentado un mapamundi señalando los lugares donde los hashtags #SUPERJUNIOR #SUPER_Clap # SuperClap1stWin #SuperClap2ndWin sigue siendo trending topic.