Gong Yoo y Lee Dong Wook juntos otra vez en nuevo programa de la SBS

Gong Yoo será el primer invitado del nuevo programa de entrevistas que conducirá Lee Dong Wook para la SBS y los fans de K-drama 'Goblin’ no podrían ser más felices.

La noticia se dio a conocer un día después de que la agencia de Lee Dong Wook, King Kong by Starship, anunciara el 3 de noviembre que el actor coreano conduciría un nuevo programa de entrevistas de la SBS:“Lee Dong Wook wants to talk”.

Gong Yoo y Lee Dong Wook protagnizaron popular dorama 'Goblin' en 2016.

Ante las noticias, los seguidores de ambos actor coreano se han mostrado entusiasmados por su futura interacción. “No creo que su programa de entrevistas dure mucho tiempo, pero definitivamente será un deleite para los ojos”; " wow ... esta es una visita obligada" y “mirar sus caras es lo suficientemente entretenido”, son algunos de los comentarios que demuestran las altas expectativas de los fans de los protagonistas de ‘Goblin’.

‘Goblin’, el fenómeno cultural de Corea del Sur

‘Goblin’ es un aclamado K-drama de romance y fantasía emitida por TVN desde el 2 de diciembre de 201 hasta del 21 de noviembre del 2016. Durante la transmisión de su episodio final obtuvo un 18.68% de audiencia nacional, convirtiéndose en la segunda serie emitida por cable que ha sido mejor valorada en la historia del entretenimiento de Corea del Sur.

La novela narra la historia de Kim Shin (Gong Yoo), un guerrero de la era Goryeo que es convertido en Goblin tras su muerte y es maldecido con la inmortalidad por toda la sangre que ha derramado. Para liberarse del maleficio, el Goblin debe encontrar a la única humana que tiene el poder para concederle la muerte: la “Novia del Ser Inmortal”. En el camino conocerá al Ángel de la Muerte (Lee Dong Wook), un ser que guía el alma de las personas cuando mueren. Juntos formarán una fuerte amistad que les llevará a apoyarse incondicionalmente.