HyunA y Dawn presentan juntos su nuevos singles ‘Flower Shower’ y ‘Money’

HyunA y Dawn hicieron su esperado comeback el 5 noviembre, con la presentación de sus singles “Flower Shower” y “Money”, cuyos teasers fueron revelados un día antes en sus respectivas cuentas de Instagram.

Ambos sencillos marcan su primer lanzamiento desde su traslado a P Nation en enero, sello discográfico fundado por Psy. Esto luego de la controversia con su ex agencia Cube Entertainment que los expulsó tras descubrirse que eran pareja.

Sobre su nuevo trabajo discográfico la pareja destacó que había estado la idea de probar nuevos desafíos musicales desde hace mucho tiempo atrás.

“Nos preparamos mucho durante mucho tiempo. Incluso antes de unirnos a P Nation, HyunA y yo discutimos mucho juntos para decidir qué tipo de canción y la música queremos hacer”, declaró Dawn, quien antes era conocido como E’Dawn.

HyunA: “Flower Shower”

Dos años después del último lanzamiento, HyunA presenta un single con una base rítmica de moombahton (genero de música electrónica que fusiona elementos de reggaetón). El sonido contrasta con la letra sobre flores que se marchitan con el paso del tiempo.

"Las flores son hermosas y llamativas, pero terminan marchitándose al final. En verano florecen, pero también necesitan descansar en invierno. Requieren amor y atención, sin embargo, demasiado de ello podría ser mortal, pensé que las flores y yo somos similares”, declaró la ex miembro de Wonder Girls.

Dawn: “Money”

El single compuesto y escrito por el rapero, marca su primer paso como artista en solitario luego de su paso por el grupo K-pop PENTAGON.

“Venir como solista fue un gran cambio para mí. Pero mientras preparaba mi canción, recibí un montón de apoyo de la compañía y, a medida que se nacía “Money", la presión de la misma se hizo más ligera”

¿HyunA y Dawn colaboraran juntos en una canción?

Aunque la pareja muestra su apoyo por el otro en Instagram, en palabras de la idol Kpop una colaboración a futuro no está en sus planes: “Respetamos la música de los demás, ¡pero nuestro estilo musical es muy diferente y no he pensado en colaborar!”

HyunA y Dawn

HyunA y Dawn: Las reacciones en redes sociales

En simultáneo a la presentación de su showcase en el Blue Square, en Seúl, “Flower Shower” y “Money” fue lanzado en diferentes plataformas digitales.

En YouTube, el tema de HyunA alcanzó las 508.369 mil visualizaciones a cuatro horas de su estreno. Una cifra menor alcanzó el tema de Dawn, obteniendo 107.115 mil reproducciones.

Por otro lado, la pareja ha venido compartiendo en Instagram diferentes capturas de listas de posiciones musicales, ubicándose en el caso de HyunA entre los primeros 30 lugares, y en cuanto a su pareja, ‘Money’ debutó en el puesto 87.

Finalmente, la pareja agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido.