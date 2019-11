Krystal reapareció en Instagram para alivio de sus fans, luego de permanecer inactiva por casi un mes, supuestamente sumergida en su pena por la muerte de su amiga y ex compañera en el grupo Kpop F(x), Sulli, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en su departamento el pasado 14 de octubre, en circunstancias que apuntarían un posible suicidio.

El prolongado silencio de Krystal –quien fuera la maknae (miembro de menor edad) del quinteto femenino de S.M. Entertainment- fue considerado como una etapa de duelo y depresión por Sulli, mientras que los antifans generaron comentarios negativos señalando que en realidad no le importaba la muerte de la protagonista del dorama “To the Beautiful You”.

Krystal, ex miembro F(x) publicó esta fotografía el 4 de noviembre. [FOTO: Instagram]

“Después de escuchar las noticias sobre Sulli, Krystal estaba muy triste mientras estaba de pie junto a la sala del funeral durante 3 días. Estuvo allí durante todo el proceso. Los comentarios maliciosos ahora son demasiado duros”, declaró una fuente cercana al portal AllKpop.

Ahora, la cantante de 25 años acudió a su cuenta de Instagram para publicar el 4 de noviembre tres imágenes pertenecientes a la sesión fotográfica que realizó para la revista Oh Boy!, edición que salió a la venta seis días después de conocerse la muerte de Sulli, y que Krystal había estado promocionado en su cuenta una semana antes del trágico evento.

A las pocas horas de subidas las fotografías, los seguidores de la idol kpop apodada “Baby Jung” y “Little Yoona” le dejaron cientos de comentarios de apoyo, además de pedirle que tome acciones legales contra aquellos que la vienen acosando a través de las redes sociales.

El regreso de Krystal se produce días después de que las otras tres ex miembros de F(x), Amber, Victoria y Luna, anunciaran sus nuevos proyectos artísticos.