GOT7 se vuelve tendencia mundial con mini álbum “Call My Name”

GOT7 hizo uno de los comebacks más esperados con su décimo mini álbum “Call My Name”, cuyo single principal "You Calling My Name”, acaba de alcanzar 1.563.319 millones de visualizaciones en YouTube, en sus primeras 5 horas de lanzado.

De igual forma, GOT7 se acaba de convertir en el primer grupo de JYP Entertainment en vender más de 100 mil copias del mini álbum en el primer día, estableciendo un nuevo récord de ventas en Itunes, además de posicionarse en el primer lugar de 24 países.

GOT7: Jinyoung presenta “Call My Name” en español

Uno de los momentos más significativos de la presentación del nuevo material discográfico de la agrupación Kpop (realizado por KST el 4 de noviembre), es cuando cada uno de sus integrantes envió un mensaje en diferentes.

Es así que se puede escuchar al líder de GOT7, JB, saludar en francés, siendo seguido por Mark en inglés, Jinyoung hablando español, Jackson en chino, Youngjae en japonés, Bambam en tailandés y Yugyeom en alemán.

“Regresamos con una nueva canción de título ‘You Calling My Name’”, se le escucha decir a Jinyoung con un fuerte acento. El clip de su saludo se ha viralizado entre el fandom hispanohablante del grupo. El fanclub de GOT7 es conocido a nivel mundial como IGOT7 o AhGaSe.

“Call My Name” de GOT7 tendencia mundial

La presentación del mini álbum y su single principal, escrito por el fundador JYP Entertainment, Park Jin Young, y el líder del grupo, JB, se volvió trending topic en Twitter, a través de los hashtag especiales creados para promocionar su nueva propuesta discográfica.

Estas etiquetas son: #IGOT7 #GOT7_Comeback, #CallMyNameMV, #GOT7XJONASBLUE, #GOT7_CallMyName, #GOT7_YouCallingMyName.

De igual forma, los miembros de IGOT7 dejaron sus primeras impresiones sobre las canciones que conforman el mini álbum.

“Los tres stages fueron muy diferentes. Calling My Name es más oscura y sexy, Thursday es más divertida, positiva y hasta adorable. Crash & Burn es muy poderosa”, escribió una usuaria destacando las palabras de Youngjae, quien señaló que la intención de GOT7 era mostrar lados diferentes.