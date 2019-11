EXO, HyunA y otros idols Kpop anuncian su regreso en noviembre

Noviembre se perfila como un gran mes para la industria Kpop, con el anunció del regreso de EXO, Hyunah, GOT7, Sungmin de Super Junior y otros idols asiáticos.

Iniciando el mes, la cantante Lee Ji Eun conocida simplemente como IU, realizó el pre-lanzamiento de su single “Love Poem”, el 1 de noviembre.

En la misma fecha se hizo la presentación de “Drip”, tema de la rapera Jessi (su nombre real es Jessica Hyun-ju Ho) en colaboración con Jay Park.

El 2 de noviembre, Jeongmin -ex miembro del grupo K-pop Boyfriend- lanzó “Why”, segundo single de su álbum “Off The Record”.

Un día después, el grupo femenino HINAPIA debutó con su sencillo “Drip”. La agrupación está conformada por las ex-integrantes de PRISTIN, que regresan con nuevos nombres artísticos: Minkyung (antes conocida como Roa), Kyungwon (Yuha) Yebin (Rena) y Eunwoo.

También el 3 de noviembre, Nam Woohyun de INFINITE reveló el video musical de su nueva canción “When Fall Comes”. El MV utiliza imágenes del último encuentro con sus fans.

GOT7 se volvió tendencia mundial el 4 de noviembre, al presentar su décimo mini “Call My Name” y su single principal “You Calling My Name”.

La boyband VICTON también presentó ese día su quinto mini álbum “Nostalgia” con su sencillo “Nostalgic Night”.

Lee Jin Hyuk de UP10TION realiza su debut en solitario con su álbum “S.O.L” y su enérgico MV ‘I Like That’.

Después de dos años, el grupo B.I.G regresa al mercado musical con el lanzamiento del video musical de su canción “Illusión”.

El 5 de noviembre, HyunA, miembro original de Wonder Girls, ha programado el lanzamiento de su sencillo “Flower Shower”, cuyo teaser fue compartido por su agencia P Nation, a través de su cuenta oficial de Instagram.

El ex miembro de PENTAGON y Triple H, DAWN, lanzará su single “Money” el 5 de noviembre. Ese mismo día el grupo de chicas BVNDIT programó su comeback con su mini álbum “BE!” y el tema principal “Dumb”.

El 6 de noviembre Kim Dong Jun, Zion.T, 1TEAM y Dongkiz anuncian lanzamientos.

El integrante de ZE:A, Kim Dong Jun, presentará su primer mini álbum “When I’m 29”. El cantante de hip hop y R&B, Kim Hae-sol, conocido como Zion.T, revelará el teaser final de su tema “May”, cuyo primer avance ya se encuentra disponible en YouTube.

El grupo debutante 1TEAM hará un comeback con su tercer mini álbum “ONE”, mientras que los chicos de DONGKIZ harán lo propio con su primer mini álbum “DONGKYTOWN”.

Para el 8 de noviembre la agencia KOZ Entertainment, anuncio que Zico lanzará la segunda parte de su primer álbum de larga duración ‘THINKING’.

A su vez, Ravi del grupo Kpop VIXX lanza su EP “LIMITLESS Part.1” ese mismo día.

La bandgirl IZ*ONE presentará el 11 de noviembre su primer álbum de estudio "BLOOM*IZ”, que contará con un total de 12 canciones, incluida la canción principal “Fiesta”.

Al día siguiente, otra agrupación femenina Nature presenta su segundo mini álbum “Nature World: Code A”. Mientras que los chicos de Seven O’Clock lanzan su tercer mini álbum “White Night”.

Para el 14 de noviembre, el grupo de chicos de IN2IT regresará con su tercer mini álbum, “Puzzle”. Un día después, el 15, la integrante del reality de canto “Produce 101” y del grupo kpop en formación I.B.I., Lee Soo Hyun, debutará en solitario.

WJSN regresa con su mini álbum “As You Wish” el próximo 19 de noviembre. Para la fecha también se anunció un nuevo lanzamiento del dúo femenino Davichi, al igual que los integrantes de CIX con “HELLO Chapter 2. Hello, Strange Place”.

Finalmente, el 27 de noviembre, EXO presentará su sexto álbum completo “OBSESSION”. Para finales de mes (aunque sin fecha confirmada) Sungmin de Super Junior hará su debut en solitario.