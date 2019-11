HyunA preocupa a sus fans al publicar fotos sangrando

El lanzamiento del teaser “Flower Shower” de HyunA se vio empañado por las impactantes fotografías de sí misma sangrando, que publicó en su cuenta de Instagram la tarde del 4 de noviembre.

La idol Kpop compartió en su red social cuatro explicitas fotografías de sus manos, toallas de papel y ropa ensangrentada, lo que provocó que sus seguidores entraran en pánico y se mostraran preocupados por su salud.

PUEDES VER: Big Bang estaría a puertas de anunciar su esperado comeback

HyunA publicó esta fotografía en Instagram el 4 de noviembre del 2019.

Tras el impacto inicial por lo fuerte de las imágenes, se evaluó que estas estarían producto de una hemorragia nasal que padeció la cantante de 27 años.

HyunA publicó esta fotografía en Instagram el 4 de noviembre del 2019.

Entre los 17.3 mil comentarios que se sucedieron a la publicación de HyunA, varios internautas apuntaron que la cantante estaría atravesando un cuadro de estrés por exceso de trabajo, esto en vista al lanzamiento de su nuevo sencillo “Flower Shower”.

HyunA publicó esta fotografía en Instagram el 4 de noviembre del 2019.

P Nation, agencia que representa a cantante y modelo, realizó en simultáneo el lanzamiento de un teaser de 10 segundos en su cuenta oficial de Instagram y YouTube. Como una previa al lanzamiento oficial a realizarse el 5 de noviembre.

HyunA –quien fuera ex miembro de los grupos femeninos Wonder Girls, 4Minute, 4Tomorrow, Trouble Maker y Triple H- ha venido trabajando desde enero en el relanzamiento de su carrera como cantante solista luego de ser expulsada de su agencia anterior Cube Entertainment, cuando se descubrió que mantenía una relación sentimental con el rapero DAWN, ex miembro de la boyband Pentagon, y quien también anuncia para el 5 de noviembre el lanzamiento de su single “Money”.

Mientras tanto, los seguidores de la cantante le pidieron que no descuide su salud, además de enviarle mensajes de apoyo y cariño.