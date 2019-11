“Love Poem” de IU se convierte en el quinto tema en obtener all-kill perfecto en 2019

La canción “Love Poem” de la artista surcoreana IU se ha convertido en el quinto tema en obtener un all-kill perfecto en lo que va del año 2019. La hazaña ha sido lograda por la cantante tras obtener el primer lugar en todas las listas musicales en tiempo real y diarias en Corea del Sur, así como en el gráfico semanal de iChart.

“Love Poem” es un lanzamiento previo a la presentación de su nuevo mini álbum que lleva el mismo nombre del tema. Tras dos horas de ser lanzada, la canción escaló rápidamente todas las listas musicales en Corea del Sur.

Al día siguiente, la artista surcoreana logró all-kill certificado por ‘Love Poem’ al ocupar el primer lugar en todas las listas diarias y en tiempo real de Genie, Melon, Soribada y Bugs; y los gráficos en tiempo real de iChart y Flo.

Al conseguir el primer lugar en el gráfico semanal de iChart, junto con las ya mencionada listas, su tema “Love Poem” se convirtió en la quinta canción en obtener all-kill perfecto en lo que va del 2019 en Corea del Sur. Cabe resaltar que Naver Music y Mnet ya no figuran en iChart puesto que la primera interrumpió su servicio y la segunda se fusionó con Genie Music.

En lo que va del año 2019 solo cuatro canciones han alcanzado all-kill perfecto: “Boy with luv” de BTS, en abril; “Workaholic” de BOL4, en setiembre; “How Can I Love the Heartbreak, You’re the One I Love" de AKMU, en octubre; y “Fame” de MC Mong, la semana pasada.

IU es reconocida por ser una de las solistas más importantes y talentosas de Corea del Sur. Cada regreso musical de la artista le hace merecedora de los premios más prestigiosos de la industria musical de su país, como el Mnet Asian Music a la Mejor Artista Femenina en 2012, 2014 y 2017; el Golden Disk Award por ventas de álbumes y el mismo premio en la categoría de mejor canción del 2018, el Seoul Music Awards Record of the Year por su álbum Palette, entre otros.

Además, se ha abierto un camino en el mundo de la actuación. Su más reciente participación como actriz fue en el papel protagónico de la serie de televisión Hotel del Luna.