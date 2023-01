Efraín Aguilar se alejó de “Al fondo hay sitio” cuando la serie regresó a la TV en 2022. Aun así, su imagen sigue muy ligada al programa de América Televisión, por lo cual recientemente fue entrevistado por Infobae respecto a la trama de los Gonzales y Maldini. En tal contexto, el conocido productor decidió sincerarse sobre diversos temas, pero lo que muchos no esperaban fue la revelación que hizo sobre Adolfo Chuiman y qué le manifestó el actor cuando le ofreció interpretar a Peter.

“AFHS”: ¿por qué Adolfo Chuiman no quería ser Peter?

A diferencia de otros personajes, como Joel Gonzales, Peter sigue siendo uno de los más queridos por los fans de “AFHS”. Sin embargo, Chuiman, el artista que le da vida, estuvo a punto de negarse a aceptar el papel, según dio a conocer Aguilar.

“Cuando a Adolfo Chuiman le dimos el papel de Peter, él subió a mi oficina. Me dijo: ‘Efraín, 30 años de actor, ¿para ser mayordomo? ’. Y le respondí: ‘Adolfito, ¿crees que soy tan tonto para desperdiciar tu calidad de actor en un papel cualquiera?’”, inició el productor en diálogo con Infoabe.

“‘Acuérdate de mí, te sentirás orgulloso de Peter’. ¿Y ahora? La muerte de Peter tiene récord de sintonía, hizo 41 puntos, una cosa increíble”, agregó.

Efraín Aguilar reveló por qué Adolfo Chuiman no quiso ser Peter. Foto: composición LR/difusión/Infobae

¿Por qué Efraín Aguilar ya no está en “Al fondo hay sitio”?

Efraín Aguilar fue uno de los artífices de “Al fondo hay sitio” y la producción estuvo en sus manos durante varios años. Con la llegada de la nueva entrega, fans quedaron confundidos cuando se anunció que él ya no iba a estar detrás de los nuevos capítulos. ¿Por qué no retomó sus funciones?

“Gigio Aranda presentó un proyecto en el cual yo no estuve. Hicieron la segunda parte en la cual, tangencialmente, me dijeron si podía estar. Dije que no, no quería. No porque me sintiera incómodo ni nada. Es más, si me lo hubieran pedido de otra forma, lo hubiera aceptado, pero no en la forma como lo hicieron, como un ‘dejar caer’. Ahí quedó”, dio a conocer el ejecutivo.