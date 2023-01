Aurelio Casillas está en una intensa persecución con la DEA desde que “El señor de los cielos 8″ estrenó su primer capítulo en Telemundo. Fans están contentos no solo por el regreso del actor Rafael Amaya, sino también por la historia que la novela le está dando al capo de la droga luego de que fuera ‘resucitado’. Sin embargo, muchos no pueden ver la serie de televisión porque no tienen el mencionado canal.

¿Dónde puedo ver “El señor de los cielos 8″ si no tengo el canal Telemundo?

“El señor de los cielos” emite su temporada 8 de lunes a viernes a través de Telemundo. Sin embargo, muchas personas no tienen este canal en su TV, si eres una de ellas, no te preocupes, ya que puedes usar la página web de la cadena o su aplicación móvil para conectarte con la trama de la novela. Asimismo, suben los capítulos a YouTube, aunque no están completos.

Además, tienes a tu disposición la plataforma de streaming Peacock, en donde están no solo pasando los nuevos episodios tras su lanzamiento EN VIVO, sino que puedes encontrar las temporadas pasadas. Solo debes asegurarte que el servicio funcione en tu locación.

"El señor de los cielos" temporada 8 está disponible vía streaming por medio de Peacock. Foto: captura de Peacock

¿Por qué “El señor de los cielos” no está en Netflix?

“El señor de los cielos” estuvo por un largo tiempo en Netflix y era de sus títulos más vistos. Sin embargo, dejó de lado su corona cuando, de un momento a otro, el streaming anunció que la trama dejaba su catálogo. ¿A qué se debe este recorte? Sería por una cuestión de licencias.

“Si renovamos una serie o película, permanecerá en Netflix para que puedas disfrutar de ella. Si un título no se renovará, te avisaremos un tiempo antes de que deje de estar disponible”, explica la plataforma para que sus usuarios entiendan por qué elimina ciertos títulos.