“Al fondo hay sitio” 10: ¿qué pasó con el capítulo 9 y por qué América TV no lo emitió?

“Al fondo hay sitio” no llegó a la televisión peruana el último 19 de enero. El capítulo 9 de la temporada 10 no siguió su programación habitual, por lo que no llegó a emitirse a través de América TV como estaba previsto. De tal manera, los fanáticos de la serie no pudieron ver lo que sucedería con Teresita y el jeque árabe, ni tampoco las consecuencias de la inesperada ruptura de Jimmy y Alessia. ¿Por qué el episodio no se pasó y cuándo será transmitido?

¿Qué pasó con “Al fondo hay sitio” 10x09?

El episodio no fue transmitido debido al Paro Nacional que tuvo lugar el 19 de enero, mismo día del estreno del capítulo 9 de la décima temporada de “Al fondo hay sitio”.

Se registró un incendio en Plaza San Martín. Foto: Diego Alva/La República

Las protestas, enfrentamientos, bloqueos y el incendio de un edificio cerca de la Plaza San Martín fueron motivo suficiente para que América TV interrumpiera su programación habitual para cubrir los hechos en vivo.

De tal manera, el horario de las 8.40 p. m. en el que se transmiten de lunes a viernes los nuevos capítulos de “AFHS” fue ocupado para transmitir la coyuntura.

En el capítulo 10 de "Al fondo hay sitio", Teresa podría correr peligro tras una posible estafa de Diego Montalbán y el jeque árabe que conoció. Foto: composición/América TV

Lo mismo sucedió con la transmisión de “Esto es guerra”, que tampoco pudo verse debido a todos los acontecimientos que ocurrieron a lo largo de la jornada.

¿Cuándo volverá a transmitirse “Al fondo hay sitio”?

De momento, no ha habido un anuncio oficial por parte de América TV ni por las redes sociales de “Al fondo hay sitio” respecto al episodio 9.

Fans de "Al fondo hay sitio" apoyan a Alessia tras su ruptura con Jimmy. Foto: composición/América TV

La emisión volvería a su normalidad si es que el canal no decide dar prioridad nuevamente a los acontecimientos que continúan tomando lugar en la capital.