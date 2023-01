“El señor de los cielos”: ¿por qué Rafael Amaya abandonó la serie a pesar de su masivo éxito?

Tras meses de espera, “El señor de los cielos 8″ estrenó su primer capítulo por Telemundo. El gran ‘bombazo’ de esta nueva temporada de la telenovela era el regreso de Rafael Amaya como Aurelio Casillas, el capo de la droga que se suponía estaba muerto. En tal contexto, los fans no solo se preguntan cómo ha ‘resucitado’ el protagonista, sino la verdadera razón por la que el actor dejó la serie de televisión en primer lugar.

"El señor de los cielos 8" hace su regreso a la TV. Foto: Telemundo

¿Por qué Rafael Amaya dejó “El señor de los cielos”?

En la temporada 7 de “El señor de los cielos”, Rafael Amaya tuvo una participación bastante reducida. De hecho, en los primeros capítulos se confirmó que el artista se alejaría de la trama, por lo cual Aurelio Casillas fue asesinado en la ficción frente a su familia y los espectadores creyeron que ya no lo verían más.

Poco tiempo después, se reveló que Amaya puso en pausa sus proyectos durante un tiempo debido a su adicción a las drogas y el alcohol. Por ello, ingresó a un centro de rehabilitación y este proceso se convirtió en una lucha diaria para recuperar las riendas de su vida y carrera.

“No se puede solo, señores, es mentira, necesita uno ayuda profesional”, aseguró en entrevista con Telemundo. No obstante, afirmó que jamás llegó a tocar fondo: “En realidad no toqué fondo porque no puse en peligro mi vida, sino que simplemente tomé la decisión de pedir ayuda”.

“Afortunadamente, gracias a dios, estoy vivo. Toqué (fondo) hasta donde tenía que tocar, a tal grado que, pues, me tuve que internar . (…) Recibí la ayuda necesaria, tenía que pasar por todo eso para hacer ajustes en mi vida y ser lo que soy ahorita. Es de día de día la lucha”, expresó.

¿Cómo revivió Aurelio Casillas en el “El señor de los cielos”, temporada 8?

Aurelio Casillas fue asesinado por el Cabo, quien quería vengarse de doña Alba por la muerte de su hijo. Por suerte para los fans, el protagonista ha regresado para esta nueva temporada de “El señor de los cielos”. Pero ¿cómo ‘resucitó’?

En el primer capítulo del programa, se revela que fue la DEA la que hizo pasar a Casillas como muerto luego de inyectarle un fármaco que lo indujo a un coma. Ahora, ellos mismos volvieron a reanimarlo para mantenerlo preso y controlado y, de esa manera, obtener toda la información necesaria sobre las redes del narcotráfico en México.