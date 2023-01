“Al fondo hay Sitio 2023″: Joel parodia a Gisela y revive frase “Papá Noel no existe”

El regreso de la décima temporada de “Al fondo hay sitio” 2023 hizo una referencia a Gisela Valcárcel. En el primer capítulo, vemos a la familia Gonzales preparando la Navidad, por lo que salen fuera de su casa expectantes de ver toda la decoración de luces lista. Sin embargo, luego de que esta se arruina, todos regresan adentro y es Joel quien pronuncia una curiosa frase que hizo recordar inmediatamente a la ‘Señito’ y uno de los famosos diálogos de la presentadora de TV.

“Solo falta que me digan que Papá Noel no existe” , dice el hijo mayor de Charito justo antes de ser el último en regresar a su hogar llorando porque las cosas no salieron como esperaba. Como algunos recordarán, este diálogo fue pronunciado por Gisela durante una chocolatada especial para niños, donde rompió sus ilusiones y reveló que Papá Noel no existe, por lo que de parte de él no iban a recibir ningún regalo esta Navidad.