“Al fondo hay sitio” llegó a su capítulo final en medio de sorpresas y un inesperado regreso: el de Úrsula Boza como ‘La mirada de tiburón’. Debido a que se suponía que el personaje estaba muerto y ahora ha retornado, los fans creen que otros queridos rostros podrían volver a la serie de América Televisión, entre ellos doña Nelly, interpretada por la actriz Irma Maury (quien solo tiene una condición para considerar retomar la trama).

Aunque don ‘Gil’ estaría contento de ver nuevamente a su ‘Palomita’, el actor que lo interpreta, Gustavo Bueno, descartó esta posibilidad, en entrevista con Infobae. No obstante, sí se animó a comentar con quién le gustaría trabajar otra vez: Christian Thorsen, el popular ‘Platanazo’. Aunque hay un problema serio en esta discusión.

El tenso despido de Christian Thorsen de “Al fondo hay sitio”

“En el caso de Christian sí sería un poco complicado en la medida que hubo pleito con el canal”, comentó Bueno. ¿Qué pasó? Todo apunta a que hubo roces entre Thorsen y el creador de “Al fondo hay sitio”, Efraín Aguilar.

De hecho, el propio Christian consideró de “bruta” la manera en el que le comunicaron su despido.

“Yo también había estado pensando en irme , pero la forma en la que Efraín Aguilar me lo comunicó fue bien bruta. Muy poco agradecido, me llamó por teléfono para decirme que ‘hasta aquí llegaba ’. Así nomás, después de tantos años”, reveló en diálogo con “Hildebrant en sus trece” (vía Infobae).

“Si me hubiese mirado a los ojos, dado la mano y agradecido, yo no tendría problemas con él. Pero ni los que yo consideraba mis amigos se acercaron a hablarme de eso ”, agregó.

Christian Thorsen interpretó a Raúl del Prado, alias 'Platanazo' en varias temporadas de "Al fondo hay sitio" y se ganó su apodo gracias a su estatura. Foto: composición/América TV/GLR

Al fondo hay sitio, pero no hay lugar para las formalidades

De acuerdo con el citado medio, en 2016, Karina Calmet (Isabella Picasso en la ficción) dio a conocer las irregularidades que había en el show, pues muchos de los actores no contaban con derechos laborales estables.

“Todos los años renovamos contrato con cada uno de los actores. Nadie le puso un arma para que acepte el contrato. Por el contrario, los intérpretes son aquellos que ponen sus condiciones y la empresa ve si acepta o no eso”, contestó Efraín Aguilar ante las denuncias públicas.

Sin embargo, esto fue desmentido por Christian Thorsen en conversación con Radio Capital: “Ahora están argumentando que nadie te puso una pistola en la cabeza para que firmaras un contrato. Yo no puedo trabajar ahí si yo no firmo ese contrato. Y si yo no lo firmo como ya está escrito, yo no trabajo. Así le pasa a todos ”.

“No tenemos un seguro, no estamos en planilla, no recibimos una CTS, no tenemos jubilación, nada. Los derechos laborales son irrenunciables. Lamentablemente, no tenemos un sindicato. Hay, pero es ficticio. Nadie nos apoya en ese sentido. El único que está en planilla es Gustavo Bueno, la supo hacer”, comentó en aquella oportunidad.