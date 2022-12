“Al fondo hay sitio” ha visto ir y venir a personajes y actores durante 13 años. Pero si hay uno que aún se mantiene, ese es Don Gilberto, a quien interpreta el recordado Gustavo Bueno. Aquel hombre, que en 1985 interpretó al implacable teniente Gamboa en “La ciudad y los perros”, es hoy el patriarca de la familia Gonzales en la famosa serie de América TV. ¿Pero qué hay detrás de ese simpático abuelo de sombrero negro y camisa blanca abrochada hasta el cuello?

La República pudo conversar en exclusiva con Bueno en una entrevista donde nos reveló un poco más sobre el origen de su querido personaje y de todo lo que ha conllevado grabar una nueva temporada con una generación de actores jóvenes.

Un abuelo querendón al mando

Más de 10 años interpretando al mismo personaje no pasan sin gloria. Bueno confiesa que se le hace muy agradable “hacer a este viejito tan animado por la vida que quiere tanto a la agente que lo rodea y que a todos los considera sus hijos, sus nietos, sus sobrinos y los ama”.

Don Gilberto en "Al fondo hay sitio" 2022. Foto: América TV

En anteriores temporadas, Doña Nelly (Irma Maury) siempre estuvo un poco por delante de Gilberto, pero tras su fallecimiento en la serie, es ahora el abuelo quien lidera a la familia.

“Ahora está solo. Entonces, eso me ha permitido liberarme como personaje, no soy dependiente de nadie. En la historia es como un patriarca en la familia, con todos sus problemas y sus defectos y eso me encanta. Creo que esta es la mejor temporada que he tenido ”, señala el actor de 71 años.

Asimismo, Gustavo cree que este es su momento más feliz en la serie y está más que encantado con su personaje. “No lo puedo negar, me encanta interpretar a Gilberto” , admite.

Don Gilberto, un apurimeño europeo

¿Pero de dónde salió este señor de tan fino vestir? Bueno confiesa que todo empezó cuando Pancho Lombardi lo llamó para interpretar a “un loncco (campesino) arequipeño” .

El personaje de Gustavo Bueno estaba muy enamorado de Doña Nelly. Foto: Composición LR / América TV / Instagram.

“Incluso me fui a Arequipa, grabé la forma de hablar de ellos y eso traté de trasladarlo al personaje que interpretaba en el teatro. Pero eso se me quedó grabado mucho en la cabeza”, recuerda.

Pero si algo tenían de peculiar aquellos arequipeños es que eran “de herencia española que ya se había asimilado absolutamente a la cultura peruana y trabajaba en el campo”, por lo que tenían “una forma peculiar de hablar”. De ahí el característico acento de Don Gil.

Don Gilberto es interpretado por Gustavo Bueno desde 2009. Foto: América TV

“Yo les dije: ‘Mira, yo la idea que tengo es que el tipo vista siempre parecido y que tenga su terno del que no se desprenda, su camisa siempre abrochada y su sombrerito”, recuerda.

Eso a mí me parece el ejemplo de un ciudadano de allá y tengo varios amigos así, incluso de ascendencia japonesa e italiana , que han vivido así, han hablado quechua y conocen perfectamente la región de donde están”, recalca.

Las críticas y una nueva generación

Es fácil leer críticas de “Al fondo hay sitio” en redes sociales, pero eso a Bueno parece no afectarle, pues cree que hay una gran aceptación por parte del público. “A mí me han dicho que el grueso en las redes será el 85% frente a 15% que se queja de alguna razón. El 85% goza y vive de la serie, es parte de su vida ya”, destaca.

Don Gil recuerda escena de Gustavo Bueno en "La ciudad y los perros" y asusta a Pierre Richelieu. Foto: captura de América TV

“Y ser parte de la vida de un país es una cosa que implica una responsabilidad muy grande, como cuando le dicen al Hombre Araña: ‘Todo poder conlleva una gran responsabilidad’ ”, añade el actor.

Y todo ese peso también recae sobre la nueva generación de actores que se unió a esta temporada, con los cuales Gustavo está más que a gusto.

Don Gilberto y July en "Al fondo hay sitio" 2022. Foto: composición/América TV

“Estoy más feliz que nunca y creo que ese es un sentimiento que si le preguntas a cualquier actor de ahora que estuvo antes, respecto a nuestra nueva familia, te va a decir que nos ha tocado una suerte maravillosa”, recalca.

El destino de Don Gilberto

Sobre el posible Alzheimer de Don Gilberto, Gustavo Bueno también aclaró que se trata más bien de una encefalopatía no tan grave. “¡Mucho yonque, pues!”, bromeó el actor.

¿Qué le pasará más adelante? Aún no hay una respuesta concreta, pero el veterano del cine y teatro asegura que no hay peligro sobre la memoria de ‘Don Gil’ y que aún falta tiempo para reencontrarse con su ‘Palomita’.