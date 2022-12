La temporada 9 de “Al fondo hay sitio” está por llegar a su semana final. Fans de la serie de televisión lamentan que aún no hayamos visto a Cristóbal y July juntos como una pareja, y la culpa la tiene el guion. La trama ha hecho lo suyo para desvincular lo máximo posible al hijo de Diego Montalbán y a la sobrina de Charito, sobre todo al poner al hermano de Alessia en una relación sentimental con Catalina Pardo Mesones, el personaje interpretado por la actriz Matilde León.

De cabello largo y oscuro, con acento pituco bastante exagerado y una actitud un tanto pedante, ‘Cata’ no ha sido del agrado de muchos fans, pero es de los rostros más populares de los últimos capítulos de “AFHS″ 2022. Por ello, miles de espectadores se muestran curiosos por saber quién está detrás de la popular ‘Hermelinda’ (como muchos suelen apodarla, en referencia a un personaje de anteriores temporadas).

Catalina, Jukly y Cristóbal protagonizan un triángulo amoroso en "Al fondo hay sitio". Foto: composición/América TV

¿Quién es Matilde León, Catalina en “AFHS”?

Matilde León, nacida el 15 de septiembre del año 2000, da vida a Catalina en “Al fondo hay sitio”, pero no es el único papel que ha tenido. De hecho, debutó primero como actriz de cine a los 14 años y lo hizo con “Dos besos”, película dirigida por el famoso director Francisco Lombardi.

Asimismo, tuvo una participación en el cortometraje “El papel equivocado” y ha sido directora y guionista de su propio short film, “Sumisa” (2020).

Matilde León, de 22 años de edad, es uno de los rostros más populares de "Al fondo hay sitio". Foto: Instagram/Matilde León

¿Qué estudia Matilde León, Catalina de “AFHS”?

Matilde León se prepara actualmente en la carrera de Comunicaciones en la Universidad de Lima. En aquella institución, forma parte del equipo teatral, gracias al cual recibe clases de parte de Roberto Ángeles y Leonardo Torres Vilar.

Además, ha cursado estudios en el extranjero, entre ellos workshops en The Lee Strasberg Film Institute de Los Angeles, La Pieza Meisner de Buenos Aires, Stella Adler Studio of Acting de New York y más.