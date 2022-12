Guadalupe Farfán habla sobre el futuro de July con Cristóbal, quién es el mejor Jaimito y más

“Al fondo hay sitio” es, sin duda, todo un boom en la televisión peruana. La serie llegó a la señal de América TV en 2009 y estuvo al aire hasta 2016. Además, luego del ferviente pedido del público por más capítulos, este 2022 ha reanudado su historia con su novena temporada, la cual, para alegría de miles y envidia de muchos, sigue recibiendo el caluroso apoyo de la fiel audiencia.

Si bien ha retomado, por decirlo de alguna manera, su fórmula clásica (los ricos vs. la clase media), el programa ha vuelto con nuevos rostros en su reparto, entre ellos el de Guadalupe Farfán, quien da vida a July, la sobrina de Charito en la ficción.

Guadalupe Farfán conversó en exclusiva con La República y contó más detalles sobre su personaje en "Al fondo hay sitio". Foto: Rodrigo Escurra

“Al fondo hay sitio”, un trampolín a la fama

La actriz es una joven estrella y un talento en ascenso. Con solo 18 años, y luego de haber grabado contadas producciones menores (como cortometrajes y comerciales), ahora es una de las figuras más queridas del show. Claro está, la popularidad vino con un giro de 180° a su vida, tanto profesional como personal.

“Tuve que dejar la universidad, dejar varias cosas, cuidarme más en varios aspectos, porque la gente se amontonaba, quería tomarse fotos conmigo, hasta ahora, y tomo precauciones en esos casos”, comentó en entrevista exclusiva con La República.

“Fue difícil adaptarme a un ritmo de trabajo que jamás había tenido. Fue difícil también adaptarme al elenco, porque ya estaba formado desde hace muchos años”, agregó.

July está flechada por Cristóbal. ¿Pasa lo mismo en la realidad?

No es ningún misterio que muchas parejas del espectáculo iniciaron en un entorno laboral. Sin ir muy lejos, actores de “Al fondo hay sitio” como David Almandóz y Bárbara Cayo tuvieron un amorío cuando daban vida a la pareja Pepe y Rafaella de la serie.

Con ello en mente, y teniendo en cuenta de que July y Cristóbal (Franco Pennano) se han convertido en los favoritos para un romance por parte de los espectadores, ¿es posible que sus intérpretes lleven a la vida real lo que sucede en la ficción?

“No diría eso. Franco y yo somos grandes amigos. Somos bastante profesionales y la verdad es que todos nos llevamos bien, pero ‘Franquito’ y yo somos súper amigos, es como un hermano ”, sentenció la artista.

July y Cristóbal Montalbán son de los personajes más famosos y queridos de "Al fondo hay sitio". Foto: composición/captura América TV

Pero ¿July sí tendrá su historia de amor con Cristóbal? Por ahora, el libreto aún no hace su magia.

“La verdad, es algo que no se sabe porque aún no está escrito, pero ya están ocurriendo (cosas) . Antes daban algunos indicios de que ella se estaba ilusionando o algo parecido, pero ahora July está viendo a Cristóbal con otros ojos. Es más notorio”, comentó Farfán.

Entonces, ¿Sebastián es una total farsa? Guadalupe cree que su personaje está siendo muy misteriosa al respecto: “Hasta ahorita, nosotros creemos que, de repente, ‘Sebas’ no existe. Pero quién sabe”.

Fans de "Al fondo hay sitio" quieren ver a Cristóbal y July juntos, pero aún la serie no ha incluido una historia de ellos a futuro. Foto: composición LR/América TV

Jaimito vs. Jimmy: para ‘July’ solo hay un ganador

Desde los inicios de “AFHS” hasta la actualidad, hemos visto tres versiones de Jaimito: el original, interpretado por Aarón Picasso; el segundo, por Andrés Mesías y el tercero, quien se hace llamar Jimmy, llevado a la trama por Jorge Guerra.

Podrías pensar que Guadalupe Farfán, una fan desde muy pequeña de la producción, podría tener un poco complicado el hecho de elegir a uno de los actores en la piel del menor de los Gonzales. Nada más lejos de la verdad. Para ella, hay solo una opción sin vacilar.

“Jorge Guerra, definitivamente. Yo soy muy fanática de su chamba. Él trabaja muy bien, la verdad, y lo admiro mucho. ‘Jorgito’ es como mi hermano mayor”, señaló.

Pero, si Aaron Picasso fue el primero (y es el favorito de muchos), ¿por qué no quedó en el papel? La artista también tiene una opinión muy concreta sobre el tema: “ De repente a ellos (los productores) no les parecía correcto o no les gustó algo . Yo creo que no se confundieron al elegir a Jorge Guerra para el papel de Jaimito porque lo hace excelente”.

Aarón Picasso fue el primer Jaimito. Jorge Guerra da vida a la versión más joven del personaje en la nueva temporada de "Al fondo hay sitio". Foto: composición LR/captura de América TV

“Al fondo hay sitio”: ¿nos representa o nos ridiculiza?

Desde que “Al fondo hay sitio” estrenó su primer capítulo, salió del aire y hasta cuando volvió con fuerza a América TV, las redes se han llenado de críticas, en su mayoría, contra el tipo de historia que narra y los personajes que la protagonizan. Han tildado la trama de clasista y racista. Entonces, ¿hace un retrato fiel de la realidad peruana?

“Definitivamente, yo creo que es un reflejo de nuestra sociedad. A veces nosotros nos podemos ofender o decir que esto es un estereotipo, pero es algo que vemos hoy en día. Vemos a las chicas pitucas que son clasistas y lo dejamos pasar”, opina la intérprete de July.

De hecho, comenta que es justamente ello lo que explica tal éxito del programa temporada tras temporada: “No nos damos cuenta de que lo que estamos mostrando en la serie es un reflejo de la sociedad y por eso es que la gente también se identifica y dice: ‘Ah sí, yo tengo un primo como este, yo tengo un familiar como este o tengo un amigo como esta persona’, y por eso es que la gente se identifica”.

"Al fondo hay sitio" es una de las series más famosas del Perú. Según Guadalupe Farfán, es porque los espectadores se identifican con los personajes. Foto: América TV/Marca Lima Oficial

Si “AFHS” representa a los peruanos, ¿no debería también haber personajes LGTBIQ+?

La sociedad está en constante evolución y la comunidad LGTBIQ+ es parte de la población peruana. Sin embargo, las producciones locales han optado por no incluir a personajes del colectivo o no hacer una verdadera representación.

En ese contexto, “AFHS”, como el fenómeno que es, quizá podría dar el primer paso hacia una mayor inclusión en la TV peruana.

“Sería el hecho de romper barreras y hacer algo nuevo y poner nuevas reglas, porque la sociedad está creciendo, está cambiando y eso es estupendo, porque tenemos más libertad de ser nosotros mismos” , comentó la actriz.

Sin embargo, también opina que se trata de una situación complicada: “Hay muchas personas hoy en día que siguen siendo machistas —que no sé en qué año se quedaron— o no simplemente machistas, sino que son homofóbicas. Es un tema bastante grande, entonces es también un riesgo porque hay un montón de críticas”.

Sin miedo a encasillarse y con planes a futuro

Actualmente, Guadalupe Farfán está enfocada en su etapa como July en “Al fondo hay sitio” y no tiene miedo a que solo la reconozcan como aquel papel.

En tal contexto, viene abriéndose campo en el teatro, con puestas en escena como “El niño que nunca creció” o el show infantil “¿Dónde está el trineo?”, comandado por Mayra Couto (famosa por ser Grace Gonzales en “AFHS”).

Parte de su estrategia también es usar sus redes sociales como plataforma para conectar con sus seguidores de una manera más frontal. Además, espera retomar sus estudios universitarios el próximo año y seguir forjando su carrera artística. ¿Su siguiente objetivo? Sueña con dar el salto al cine y protagonizar una cinta de drama-romance.

Sin duda, este es solo el inicio para Guadalupe Farfán.