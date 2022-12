La guerra continúa en “Al fondo hay sitio”. Luego de que Francesca Maldini y Diego Montalbán se emborracharan y desafiasen a la familia Gonzales a una competencia de talentos, las Lomas finalmente han presenciado las primeras etapas de esta lucha entre los vecinos. Si bien iban muy parejos en puntos, llegó el turno del reto de la cerveza; es decir, quien beba más sin emborracharse, gana.

Como era de esperarse, los exponentes en este caso fueron ‘Pepe’ y ‘Tito’. ¿Quién se atrevió a pensar que podría derrotarlos? Fue el noble Hiro quien lo hizo, pues estaba confiado en que su alta resistencia al sake (bebida tradicional japonesa) podría ayudarlo.

Pier Paolo Goya Kobashigawa interpreta a Hiro Moroboshi en “AFHS”. Foto: captura América TV

“AFHS”: a Hiro se le pasaron las copas

Mientras los microbuseros estaban como peces en el agua, Hiro solo pudo tomar una botella de ‘chela’ antes de caer rendido a un bochornoso estado de ebriedad. No solo empezó a actuar descontrolado, sino que estuvo a punto de vomitar encima de ‘Tito’.

El mayordomo nipón ya no podía sostenerse, por lo cual fue ayudado por Peter a regresar a la casa Maldini para que se recupere de la borrachera. Sin embargo, cuando llegaron a la cocina, Hiro no pudo evitar contarle a su amigo que no podía quitarse a Macarena de la cabeza, pero lo hizo gritando.

Al popular ‘Pipo’ no se le ocurrió mejor idea que ponerle una naranja en la boca al japonés, para luego atarlo de manos y pies y encerrarlo en una de las habitaciones del lugar.

¿Dónde ver “Al fondo hay sitio” ONLINE GRATIS?

En caso de que no lo sepas, “Al fondo hay sitio” se puede ver online, en vivo y totalmente gratis. Esto gracias a la aplicación América TV GO, un servicio de streaming de América Televisión con el cual puedes sintonizar las transmisiones de los canales en directo, sin costo alguno.