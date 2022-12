“AFHS” con Mónica Sánchez: ¿qué estudió la actriz de ‘Charito’, la chaufera ilegal de las Lomas?

El último capítulo de “Al fondo hay sitio” mostró a ‘Charito’ como una emprendedora en Las Lomas: ahora vende su delicioso chaufa a un módico precio, claro, si lo comparamos con el costo en el que se vendía en el restaurante de Diego Montalbán (S/ 100). Sin embargo, su plan parece estar a punto de acabar, pues su exjefe ha llamado a la Policía para detener el ilegal negocio.

Los fans de la serie de América TV no han parado de llenar las redes con divertidos memes de la escena en cuestión. Así, no hay duda de que la matriarca de la familia Gonzales es uno de los personajes favoritos del programa y ostenta ese status desde los inicios de la trama, al igual que la actriz que la interpreta, Mónica Sánchez.

El último capítulo de "Al fondo hay sitio" mostró la violenta reacción de Diego Montalbán tras enterarse del negocio de 'Charito'. Foto: composición LR/América TV

¿Qué y dónde estudió Mónica Sánchez, ‘Charito’ de “Al fondo hay sitio”?

Mónica Sánchez se educó profesionalmente en el campo artístico. En concreto, estudió en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, de la cual egresó como actriz.

Si bien aquella formación le dio las herramientas necesarias para obtener sus primeros papeles, Sánchez reconoce que lo aprendido también le ha sido útil para la vida.

“Cosas como la disciplina, cosa que en la Escuela es fundamental, se volvieron más rígidas, se volvieron más importantes y cobraron más relevancia. Aparte de la disciplina, me ha dado sentido de pertenencia, porque el actor no está solo, no sucede solo. Sucede con otro, con quien se comunica”, comentó la actriz en un video preparado por Comienza PUCP.

Mónica Sánchez: película y series

Si bien Mónica Sánchez es famosa por ser ‘Charito’ en “Al fondo hay sitio”, su trayectoria incluye diversas y reconocidas producciones. De hecho, inició su carrera en obras de teatro como “Eclipse total” de 1991, donde compartió roles con Diego Bertie; y “El perro del hortelano”, también del mismo año.

Para inicios de los 90 dio el salto a la pantalla chica con “La perricholi”, a la que le siguieron series como “Los de arriba y los de abajo”, “Nino”, “María Emilia, querida”, “Eva del Edén”, y muchas más.

En cuanto al cine, Mónica fue ‘Pochita’ en “Pantaleón y las visitadoras”, Andrea en “Un marciano llamado deseo” y entre sus últimos roles, dio vida a Julita en “Rómulo y Julita”.