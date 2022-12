El primer Jaimito de “AFHS” llora por Charito: ¿qué mensaje le mandó a Mónica Sánchez?

“Al fondo hay sitio” no para de presentar a nuevos personajes. El reciente ingreso a la serie de televisión fue el de la mamá de Diego Montalbán, quien parece estar flechada por Peter. Sin embargo, con la llegada de otros rostros, los fans recuerdan a aquellos que alegraron sus tardes en los inicios del programa, sobre todo los que formaron parte de la familia Gonzales.

Aaron Picasso no se olvida de "Al fondo hay sitio" y le envía un mensaje a Mónica Sánchez en un gracioso video. Foto: composición LR/Aaron Picasso/Instagram/América TV

Como se sabe, Jaimito ha tenido ‘tres caras’; es decir, han sido tres actores diferentes que se han puesto en la piel del muchacho. Aun así, Aaron Picasso, el primero de ellos, todavía está en el recuerdo de los espectadores y el propio actor parece no querer dejar ir su pasado en el programa.

Ahora convertido en creador de contenido, Picasso viene publicando divertidos videos haciendo referencia a “AFHS”. El más reciente de ellos lo mostró llorando por Charito, su madre en la ficción de América TV interpretada por Mónica Sánchez. “Mamá, ¿por qué me olvidaste?” , es el texto que acompaña al clip viral. Míralo a continuación:

¿Qué pasó con el primer Jaimito de “Al fondo hay sitio”?

Aarón Picasso, inmortalizado como el primer Jaimito, volvió a hacer casting para la novena temporada. Sin embargo, el papel se lo quedó Jorge Guerra, cuyo personaje ahora se hace llamar Jimmy. Pero ¿por qué no quedó el ‘original’? De acuerdo con Mónica Sánchez, era el turno para que otro artista interpreta al menor de los Gonzales.

“Lo que pasa es que es otra época. Jaimito era un niño, era un personaje bastante intermitente, no tenía mucha historia, nada . Era muy gracioso, porque a veces Jaimito no estaba porque tenía que ir al cole, era un niño menor de edad. Tenía que ir al cole, por eso no participaba mucho de la historia”, comentó en anterior entrevista con La República.

La actriz, de hecho, defendió que los productores hayan decidido poner a Jorge Guerra para los nuevos capítulos.

“El Jaimito de ahora tiene historia. Ya es un joven, un adulto, y es otra etapa de la serie. Cada uno ha cumplido su rol, y yo estoy feliz con la inclusión de Jorge Guerra en el elenco. Además, se necesitaba un actor, es de una familia de actores”, señaló.