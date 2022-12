Christian Meier: ¿por qué ya no hace novelas si era uno de los galanes más pedidos de la TV?

La película peruana “Mistura” reunirá a Christian Meier y Bárbara Mori casi 20 años después de que trabajaron en “La mujer de mi hermano”. No obstante, la cinta nacional no es lo único que tienen en común en los últimos años. ¿A qué nos referimos? Bueno, ambos actores se hicieron conocidos por protagonizar principalmente novelas en los inicios de sus carreras, pero se han alejado de ellas por decisión propia y lo han expresado públicamente.

Para el caso de la popular ‘Rubí’, te dejamos esta nota en la que explica sus razones. Con respecto a Meier, es una situación un tanto diferente a su colega. A continuación, te contamos más detalles.

Christian Meier y Bárbara Mori volverán a actuar juntos, esta vez en una película peruana. Foto: composición/Christian Meier/Instagram/AFP

¿Por qué Christian Meier ya no sale en telenovelas?

Christian Meier inició su trayectoria artística a principios de los años 90. Entre los programas que lo hicieron famoso están “El ángel vengador: Calígula”, “Gorrión”, “Malicia”, “Obsesión”, “Luz María” y muchísimos títulos más. Sin embargo, conforme el tiempo pasaba y su imagen se internacionalizaba, sus lazos con la TV se fueron distanciando.

En años recientes, lo hemos visto en otro tipo de formatos. Por ejemplo, tuvo una destacada participación en la película “La octava cláusula” de Amazon Prime Video y está por rodar “Mistura” con Mori. ¿Y qué pasó con las novelas?

“Creo que ya cumplí con un ciclo y con una parte que fue divertida mientras duró, pero que dejé de disfrutarla en los últimos años”, sentenció en entrevista con People en español.

Christian Meier cree que las novelas están desfasadas

En aquella conversación también especificó otra razón por la que ha decidido dejar atrás las novelas, pese a que varias de ellas le dieron el reconocimiento que hoy goza.

“Es un género que funciona mucho, pero creo que es un género también muy repetitivo. Creo que es un género que no ha evolucionado y, base del éxito, es que la fórmula que tiene de ABC es la que viene funcionando hace 70 años, por lo que preferí irme por otro tipo de papeles que me demandaran más riesgos, más trabajo o que me dieran más satisfacciones”, indicó el actor.

Aun así, es consciente de que otros proyectos no tendrán la misma notoriedad, pero no por ello está menos conforme: “Probablemente, muchos de ellos o gran parte no tienen la exposición que puede tener una telenovela en horario estelar, pero son trabajos que disfruto más el día de hoy”.